El Aula de Fuentelfresno, perteneciente al CRA de Almarza, es una escuela diferente y única en Castilla yLeón que se acaba de estrenar este mismo curso con el método de pedagogía activa y con dos profesores y 16 alumnos. Hacía ocho años que no se abría una escuela en la provincia de Soria y tras estos meses en funcionamiento tanto administración y dirección como padres y alumnos están más que satisfechos. La puesta en marcha del aula en un edificio antiguo ha sido un reto que ha permite dinamizar esta zona rural.

Decimos que es una escuela distinta porque la pedagogía activa no implica horarios para materias concretas, ni libros, ni deberes, ni exámenes... La creatividad de alumnos y profesores y la libertad en cuanto al ritmo de aprendizaje son las principales características de este aula que sigue las pautas del método pedagógico Montessori. La palentina Laura Puerta Morán, directora del CRA de Almarza desde hace ya seis años, nos recibe en el aula a la que acude los lunes y viernes a dar clase. Ella explica que no es una metodología tan diferente a la de otros colegios rurales, porque «se tiende a trabajar así, sin muchos libros y de manera activa. Planteamos proyectos sobre temas curriculares y ahí entra en juego la creatividad de cada profesor, que no tiene que estar hablando todo el rato impartiendo las materias como se ha hecho siempre».

Todos los proyectos pasan por la Dirección Provincial de Educación y están dentro de lo estipulado, pero con mayor libertad a la hora de escoger los proyectos y haciendo hincapié en lo que a los niños les atrae y trabajando mucho en grupo. Actualmente trabajan en el proyecto de los oficios, que los niños decidieron frente al de los animales, y buscan la información, sobre todo, en Internet. Ellos van investigando y también reciben las visitas de los padres que les explican sus profesiones al detalle, incluso hicieron un simulacro de primeros auxilios con las enfermeras. Al mismo tiempo, en algún rato van repasando algunas materias, como las restas con llevada o las emociones. Hay tiempo para la música, la audición y el lenguaje (apoyo), la educación física, science y art al ser un centro bilingüe...

El horario este año en Fuentelfresno es de 9.15 a 14.20 horas y para el año que viene, recién aprobada la jornada continua, se coordinará con el del centro de Almarza, al que pertenece. En extraescolares, tienen piscina y yoga, además de rutas de senderismo ocasionalmente, pero el año que viene este programa irá más coordinado con Almarza.

En este colegio hay evaluaciones y notas numéricas, porque así lo exige la ley, pero no se les entregan así, sino con boletines con tics de estándares y a los padres se les va informando sobre el progreso de los alumnos con frecuencia porque hay mucha cercanía. «Lo más importante es que vayan siguiendo la evolución, investigando y aportando creatividad a los distintos proyectos, como por ejemplo el del cuerpo humano», indica la directora del CRA. En el caso de una niña que aprendía a leer, no se han usado las típicas cartillas, sino que a la niña le atraían los animales y cogía la enciclopedia para leer el tema que le interesaba. Y si alguno de los niños pide deberes, si la idea sale de él, se busca que sea algo enlazado con el proyecto en el que trabajan, explica.

La directora también es partidaria del bilingüismo, que en el CRA se imparte en Almarza de primero a cuarto de Primaria y en Fuentelfresno ha comenzado en primero de Primaria.Además en Infantil se hace el doble de inglés que lo que marca la ley.

En la visita a la escuela, en un día cualquiera de enero, nos sorprende su ubicación en pleno campo, junto la iglesia con ábside románico y un montón de vacas pastando. Es un edificio rústico y muy acogedor, el antiguo ayuntamiento de la localidad que se ha restaurado para que un grupo de niños puedan ir a clase cada día.

Al entrar, en el recibidor de la parte antigua vemos las taquillas y cajoneras recién estrenadas, donde los niños dejan sus botas de invierno, ya que en la escuela van en zapatillas de estar por casa. A un lado está el baño y a otro la clase de Primaria, donde los 9 alumnos de 6 a 12 años (una de primero, cuatro de segundo, uno de tercero, dos de cuarto y uno de sexto) están aprendiendo toques con su profesor Toño Gómez toques de voleibol para ponerlos en práctica en la pista en las horas de educación física. Los rayos de sol entran tímidamente por el amplio ventanal, iluminando una confortable estancia con paredes de piedra y mobiliario y material escolar, menos los libros de texto, claro.

Subiendo las escaleras, hay un despacho y un aula para distintas actividades, con pizarra digital, mesa de luz (para contar cuentos con letras y hacer teatros de sombras), libros, ordenador... Se usan muchos recursos de Pinterest para profesores, explica la directora. Allí los alumnos han estado haciendo nieve con corcho y pintando las huellas de sus manos con témperas.

Al lado, ya en la parte nueva del edificio, encontramos los baños también nuevos, amplios y adaptados, y el almacén. Allí está también la clase de Infantil, con la maestra Mª José Manrique, que cuenta con 7 alumnos de tres a cinco años (uno de tres años, tres de cuatro años y tres de cinco años). Tras la asamblea, los juegos y el almuerzo, ha llegado la hora de leer un cuento, ‘Un amor de botón’, y están todos muy atentos... En la asamblea el maestro hace una propuesta y, según el interés de los niños, se puede cambiar de ritmo y a otros temas, por ejemplo, de los animales a los oficios.

En la puerta está colgado el termómetro de las emociones y tienen también una cesta y botellas de la calma que han hecho ellos mismos, además de una caja de sonidos y de olores para relacionarlos y un palo de lluvia. Hay muchos juegos de memoria, percepción espacial y creatividad, entre otros muchos. Cada uno tiene su cuaderno y hace lo que más le apetece, como inventar historias desde sus propios dibujos. Algunos están ya aprendiendo las letras y a leer, con las pautas del método Montessori.

En la parte exterior está el patio, con canastas y porterías. Un poco más arriba, el Ayuntamiento les ha cedido el salón de usos múltiples para hacer educación física cuando no se pueda en el patio. Además, hay una casita del árbol y un iglú en cuya construcción han colaborado los padres para que los peques se diviertan en plena naturaleza.

Del total de 16 alumnos, cuatro viven en Fuentelfresno y el resto en los pueblos de alrededor y en la capital. Un autobús acerca a diez alumnos .