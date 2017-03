La dotación de banda ancha a los polígonos necesita de una inversión de 1,5 millones

La mejora de las telecomunicaciones en los polígonos industriales de la provincia requiere de una inversión mínima de 1,5 millones de euros. Este es el dato que avanzó ayer el presidente de la Diputación Provincial, Luis Rey, que desvela un estudio de las necesidades en las principales áreas industriales del medio rural. El análisis se ha realizado para conocer las carencias de los polígonos y ofrecer una solución para dotar a todos ellos de banda ancha y de fibra. El estudio se ha realizado sobre 14 polígonos industriales: Abejar, Ágreda, Almarza, Arcos de Jalón, El Burgo de Osma, Cabrejas del Pinar, Covaleda, Duruelo de la Sierra, Langa de Duero, Navaleno, Ólvega, San Esteban de Gormaz, San Leonardo y Soria.

Rey se comprometió a realizar este diagnóstico sobre la situación en los polígonos al recoger las peticiones de alcaldes y empresarios que se enfrentan a los problemas de comunicación a través de internet. El principal objetivo de esta inversión sería «hacer el suelo industrial más competitivo», a la vez que subrayó que las actuaciones en materia de telecomunicaciones en el suelo industrial son «prioritarias».

Diputación ha realizado este estudio de manera paralela al que cerró hace un año en el que se radiografió la brecha digital de la provincia, donde hay poblaciones donde no tienen ni siquiera cobertura de telofonía móvil para voz. La extensión de los datos 3G a toda la provincia, cubriendo las zonas de sombra, supondría una inversión de 5,5 millones de euros.

Diputación cuenta con un estudio que dibuja el mapa actual de cobertura y las zonas de sombra, es decir, las que no cuentan con infraestructura necesaria para poder usar los teléfonos móviles o el internet. El estudio cifra en de 28 localidades las que no tienen cobertura móvil ni conexión a Internet, lo que supone un 5,6% de las 497 entidades de población estudiadas. Además, hay 16 municipios que tienen mala cobertura de un operador y no tienen datos, otros 25 municipios que tienen mala cobertura de dos operadores y no tienen datos y hasta 30 núcleos que tiene mala cobertura de tres operadores y no tienen datos.

El interés de la Diputación es corregir esta situación. El presidente, Luis Rey, explicó ayer que la mejora de las redes de telecomunicaciones es una de las prioridades y «así lo hemos trasladado al consejero de Fomento en las reuniones que hemos mantenido».

Por ese motivo, el presidente explicó que se tiene esperanza de que las inversiones se impulsen con el Plan de Dinamización de Soria y su posterior dotación económica dentro de los Presupuestos Regionales. En este sentido, Rey indicó que la Diputación esperará a conocer las actuaciones que va a desarrollar la Junta de Castilla y León en el medio rural, «porque parece ser que va a conectar a los centros de salud y a los colegios». Por ese motivo, desde la Diputación se va a esperar a contar con todos los datos para tomar decisiones.