Doble Junta de Portavoces para que los no adscritos puedan preparar los plenos

Ser purista con la norma deriva en trabajo doble en ocasiones, como es el caso. El Equipo de Gobierno de la Diputación ha de reunirse dos veces en víspera de un pleno para preparar la sesión. Primero lo hace con el PP en el órgano ad hoc, la junta de portavoces. Y después lo hace con los no adscritos. Esto es, presidente y vicepresidenta (Luis Rey y Esther Pérez) comentan primero el orden del día con el portavoz popular, Jesús Ángel Peregrina. Y luego los responsables del Equipo de Gobierno hacen lo propio con los diputados no adscritos José Antonio de Miguel y Ascensión Pérez.

La situación es consecuencia de la marcha de los seis diputados populares y se deriva de la negativa de Peregrina a que corsporativos no adscritos se sienten en la junta de portavoces con el argumento de que no son grupo. Así lo corroboró el secretario en la junta de portavoces del mes pasado, de la que tuvieron que salirse. Tras aquel sucedido, el Equipo de Gobierno ha optado por esta reunión preparatorio, seguida de la citada junta de portavoces. La corporación celebra hoy pleno, en el que se aprobará la configuración de las nuevas comisiones. Fuera del orden del día, se verán dos mociones, una relativa al hospital Virgen del Mirón, consensuada por PSOE y no adscritos. En ella se pide que no se cierre el Hospital Virgen del Mirón, según avanzaron ayer fuentes de la Diputación.