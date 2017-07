Diputación reparte 400 entradas para la obra El Cerco de Numancia

La Diputación Provincial de Soria pondrá a disposición del público hoy 400 invitaciones destinadas a turistas y público en general para asistir a la representación de la obra teatral de Miguel de Cervantes, El Cerco de Numancia. Estas entradas gratuitas se podrán recoger en la misma entrada del escenario de La Hoya de Garray antes del inicio de la representación que dará comienzo a las 21.30 horas.

La Diputación había puesto a disposición del público 2.500 invitaciones para asistir a la puesta en escena la compañía Verbo Producciones, dentro del marco del programa cultural con motivo de la celebración del 2.150 aniversario de la Caída de Numancia.

Los interesados en acceder al graderío tendrán que realizar una aportación de alimentos no perecederos que se recogerán por parte del Banco de Alimentos y que se destinarán a las familias sorianas más necesitadas.

Esta obra teatral de Miguel de Cervantes, en versión de Florián Recio y dirección de Paco Carrillo, se ha venido representando en varias ciudades y escenarios de reconocido prestigio, como el Teatro Romano de Mérida, y hasta final de año se ofrecerá en enclaves tan emblemáticos como el Teatro Romano de Clunia, Festival de Almagro, Badajoz o Santander.

El argumento de la obra gira en torno a la conocida resistencia de la ciudad celtibérica de Numancia que se niega a ser invadida por el Imperio Romano. El protagonista principal, Marandro, enamorado de Lira, decide resistir junto a su pueblo al cerco al que el ejército romano, bajo las órdenes de Escipión, somete a todos los habitantes de Numancia. Están dispuestos a morir antes de entregarse vivos.Se trata de una versión sobre el mito de Numancia que no dejará impasibles a los espectadores, porque desde el inicio de la obra se deja claro que no se trata de una historia del pasado, sino de una historia actual, en la que lo importante no es cómo acaba sino en conocer cómo un pueblo ha sido capaz a resistir una tormenta romana, con tal de no sublevarse ante un imperio que amenaza con arrebatarles su identidad.

La Diputación ha organizado más actos relacionados con el aniversario de la gesta numantina a lo largo de 2017.