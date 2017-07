Diputación propone ahora dos miembros más en comisión

El Equipo de Gobierno de la Diputación baraja ahora aumentar el número de miembros de las comisiones informativas para encajar la nueva distribución que hay que hacer tras la salida de seis diputados del PP y su incorporación a los no adscritos. El presidente, Luis Rey, apostó inicialmente por mantener el mismo número de diputados en las comisiones, un total de 10, pero ahora plantea la posibilidad de aumentar dos corporativos, de forma que las comisiones quedaran formadas por 12 miembros. Propuesta que ya conoce el grupo de no adscritos y el PP, que se sigue oponiendo de forma rotunda.

«Me reuní con el presidente a primera hora de la mañana y la propuesta era una, y a la una de la tarde me llama con una propuesta nueva. Se supone que si intentamos negociar y llamas, es para mejorar la propuesta, no para empeorarla», apuntó el portavoz popular, Jesús Ángel Peregrina.

No obstante, el grupo que ahora dirige el alcalde de Arcos no varía su representatividad con respecto al planteamiento anterior que, como se recordará, era de 5 miembros el PSOE, en el Equipo de Gobierno; tres diputados no adscritos y dos sillones de comisión para el PP.

Las comisiones informativas están compuestas hasta la fecha por 10 diputados: cinco socialistas, cuatro populares y uno no adscrito.

En la configuración propuesta ahora gana el grupo de no adscritos y también el PSOE, uno cada uno, frente a un PP que continúa reducido a la mitad pero que se siente más agraviado que antes.

Las negociaciones para esta nueva configuración tienen su origen en el abandono del partido de seis de los 11 diputados del Grupo Popular, después de que la presidenta, Marimar Angulo, impusiera a Peregrina como portavoz, cargo que ostentaba desde principios de legislatura y para el que entonces fue elegida por su grupo.

Peregrina dice que «la ley es clara» y sostiene que «las comisiones están formadas por grupos políticos. Habla de grupos –enfatiza–, no de un conjunto de personas que son no adscritos. Con lo que esta distribución considera grupo a los no adscritos y se parte por tanto de una premisa errónea». El popular manifestó además que, «asumiendo que se consideraran grupo, la ley dice que no podrían mejorar su situación política, y sí la mejoran.

En tercer lugar, el jefe de la bancada popular apela al Pacto Antitransfuguismo, «que dice que el que se queda no se puede ver perjudicado, y el PP sí se ve perjudicado», y añade que la dedicación que se quiere quitar «es una dedicación que se acordó otorgar al grupo, no a la persona».

La visión de los no adscritos dista mucho de esta interpretación. Por parte de los expopulares, la nueva distribución, que les otorga tres miembros en comisión, «es razonable y normal», en palabras de Constantino de Pablo, quien recuerda la aritmética de las cifras: «Somos más que el PP. A falta de que sea viable, esta propuesta sería la más razonable», reitera. La corporación provincial queda con 12 diputados socialistas, 8 no adscritos y 5 populares.

El incremento de miembros en comisión supondrá un aumento de las retribuciones económicas, aunque este asunto parece no ser un argumento de peso en la decisión, que espera el visto bueno de los técnicos del Palacio Provincial. El alcalde de Cabrejas y diputado Fidel Soria dejaría de cobrar la media dedicación que correspondía al Grupo Popular, que se quedaría sin ella. Así, el incremento en el número de retribuciones quedaría «compensado» con la desaparición de esa media dedicación. «Parece razonable. La Diputación no sufriría mucho. Si subiera el gasto nosotros nos negaríamos en redondo», apuntó José Antonio de Miguel, ex de Ciudadanos y diputado no adscrito junto con Raúl Lozano.

La propuesta irá a una Comisión de Personal y Régimen Interior que se celebrará la próxima semana, previa al pleno previsto para el jueves, sesión en la que quedará aprobada la nueva configuración, sea cual sea. El presidente abogó hace unos días por dilucidar cuanto antes esta cuestión para que no afecta al funcionamiento de la Diputación. Sin embargo, la propuesta también podría llevarse directamente al pleno sin dictamen previo, según indicaron ayer fuentes de la corporación.