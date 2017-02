La Diputación mejorará las condiciones de la Caja de Crédito y Cooperación a la que puede acceder cualquier ayuntamiento de la provincia que necesite disponer de fondos solicitando un crédito en condiciones ventajosas a la institución provincial.

Así se desprende de las manifestaciones realizadas por el presidente, Luis Rey, durante el próximo pleno asegurando que la Diputación Provincial tiene intención de «dar una vuelta» a los requisitos de este fondo, que durante el pasado ejercicio no fue utilizado por ningún ayuntamiento de la provincia.

La Caja de Crédito y Cooperación no es instrumento nuevo en la casa. Lleva años en marcha y está dirigida a las administraciones locales para que puedan financiar sus aportaciones municipales a obras incluidas en Planes Provinciales, así como para otras obras realizadas por los Ayuntamientos al margen de las convocatorias de la Diputación Provincial. No obstante, en este tiempo apenas han hecho uso de esta herramienta de financiación.

Rey anunciaba los cambios en respuesta a una interpelación de la portavoz del PP, Ascensión Pérez, durante el pleno que tuvo lugar el pasado jueves, cuando la diputada popular se interesó por el número de municipios que habían pedido dinero durante el último año y reclamó que se hiciera algo para «mejorar la Caja». La alcaldesa de Almarza, Ascensión Pérez, recordó que ya había pedido esta información tiempo atrás.

Tipos

El presidente de la corporación reconoció que no se había conseguido «hacer atractiva la Caja para los ayuntamientos y que sea algo efectivo» por lo que «tendremos que darle una vuelta, aunque los tipos están ya bajos».

Al comienzo de esta legislatura se bajó el tipo de interés, lo que, según el alcalde de Almazán y diputado provincial, José Antonio de Miguel, había solicitado su grupo. «Petición atendida por este Equipo de Gobierno que ya había solicitado en la legislatura anterior y no se nos había hecho caso», agregó. Fue precisamente Almazán el último municipio de la provincia que hizo uso de esta Caja de Crédito y Cooperación.

A finales de la legislatura pasada, el equipo popular redujo en medio punto el interés de los créditos a largo plazo (ocho años), que pasó del 4% al 3,5%. Si bien es cierto que el tipo de interés a medio plazo no se tocó y se mantuvo en el 3%.