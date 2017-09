La Diputación exige a la Junta que mantenga el Mirón e invierta

La Diputación exige a la Junta que mantenga el Hospital Virgen del Mirón e invierta dinero para mejorarlo. La corporación provincial aprobó ayer en pleno una moción en la que insta a la Administración regional a que este centro hospitalario siga abierto «conservando la cartera de servicios asistenciales actuales, así como los servicios auxiliares». La cuestión suscitó un enfrentamiento dialéctico entre la portavoz del SPOE, Esther Pérez, y el del PP, Jesús Ángel Peregrina, cuyo grupo votó en contra.

La institución reclama además a la Junta que «realice las inversiones necesarias en el centro con el fin de mejorar el mantenimiento, comodidad de trabajadores, pacientes...». La reclamación obedece al anuncio de licitación de obras de reforma en el hospital de Santa Bárbara, previsto para este mismo mes, y a unas palabras del gerente de salud de Área en el sentido de que «si no se necesita, no se utilizará», en referencia al Mirón, lo que hace unos meses hizo saltar todas las alarmas.

La institución provincial reclama también que se sigan cediendo espacios a diferentes colectivos socio sanitarios del Virgen del Mirón, aprovechando así sus instalaciones.

«Se trata de un centro abierto y activo» en el que «se ve que la gestión lleva al desmantelamimiento», criticó la portavoz socialista tras la lectura de la moción, a la vez que recordó que «el consejero de Sanidad lleva más de un año sin comparecer en comisión por este tema».

La moción suscribe que las palabras del dirigente sanitario y el desmantelamiento progresivo del hospital que denuncia el personal, así como una pérdida de prestaciones –especialmente en paliativos y geriatría– ha provocado incertidumbre en la sociedad sobre el futuro de este centro. «Es evidente que la fusión o cierre de instalaciones, supone en la práctica una merma de la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios», con la consiguiente merma de la calidad asistencial.

A juicio de Peregrina, la idea parte de una premisa, que es el cierre del hospital. A su juicio, la moción «tiene intención de generar incertidumbre y especulaciones», a la vez que negó de forma reiterada la denuncia del cierre. «Nadie ha dicho en el PP de Soria ni en el de Castilla y León que se vaya a cerrar el Virgen del Mirón. Nadie ha planteado el cierre», reiteró el diputado «Cuando comiencen las obras en Santa Bárbara -una nueva fase- todavía será mas necesario este hospital, al que se trasladarán algunos servicios». El diputado recordó las inversiones que se están acometiendo en el de Santa Bárbara y los resultados de encuestas a usuarios que dicen que «la sanidad de Soria está por encima que el resto». Más contundente, acusó a sus oponentes políticos de «intentar sacar rédito político con la sanidad» y de «embarrar» los temas.

Por parte de los no adscritos, José Antonio de Miguel recordó que el centro en su día era propiedad de la Diputación y avanzó que pedirá información por escrito sobre «en qué condiciones se cedió» (si fue una cesión de uso o en propiedad) y «con qué exigencias». Mostró su confianza en que la licitación de las próximas obras en Santa Bárbara «incluyan más servicios, no llevando los del Mirón». En su segunda intervención, el diputado lamentó que el debate «podría haberse sacado de las Cortes, a la vez que reprochando a Peregrina que defendiera «la postura del PP y no la de los sorianos», pidiéndole que reflexionara.

Mientras, la diputada Ascensión Pérez mostró su apoyo a la moción, «necesaria independientemente del cierre», significó que las inversiones sanitarias en Soria, aunque importantes, «generan dudas», puesto que la sanidad sigue teniendo «muchas dificultades y carencias. Nos hacen falta muchas especialidades y que haya trato de discriminación positiva a los sanitarios para que vean Soria una provincia atractiva», añadió.

En algo se estuvo de acuerdo en pleno en este asunto: la profesionalidad y el nivel del servicio que prestan los profesionales en este centro, especialmente en paliativos.