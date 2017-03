La Diputación aprobó ayer en pleno el convenio para personal funcionario con la única modificación del cambio de voto de los diputados no adscritos con respecto a la reciente Comisión de Personal. El nuevo acuerdo no recoge subida salarial pero sí novedades bastante ventajosas para los trabajadores implicados: 101 funcionarios. El PP mantuvo su abstención, mostrándose a favor de algunas de las modificaciones y contra de otras; y los no adscritos respaldaron el acuerdo por incorporar algunas propuestas.

El acuerdo regulador tiene tres años de vigencia, éste y los dos próximos ejercicios, y supone entre otras las siguientes mejoras: creación de un fondo socio-sanitario con ayudas sanitarias adicionales a las que ya recoge el seguro; ayudas para estudios de hijos de funcionarios; y la incorporación de un programa piloto de teletrabajo. También incorpora un ajuste de horas en la reducción de jornada en fiestas, hasta ahora sólo posible en SanJuan y Semana Santa y ahora también en Navidad y San Saturio, y fija las bases para el concurso de traslados y promociones.

Otra de las novedades es la retribución al personal funcionario por su asistencia a órganos colegiados, 60 euros por sesión. El acuerdo dispone habilitar para ello 7.000 euros, 2.000 menos que en el planteamiento inicial a petición de los dos diputados no adscritos, según explicó José Antonio de Miguel, quien no obstante expresó sus reservas al acuerdo: «Debía haber sido objeto de revisión dentro del convenio colectivo y no fuera, a la vez que alertó de que el teletrabajo pueda suponer «trabajar en Soria desde Madrid». Otro de sus peros fue hacia las becas para hijos de trabajadores que estudien fuera de Soria, significando que los hijos de «los resineros o los mecánicos no las tienen».

La portavoz del PP argumentó la abstención de su grupo por varias razones que, en palabras de Ascensión Pérez, le hacen estar «recelosos». Así, los populares se mostraron en contra del plus que se otorga a los funcionarios «por ejercer de secretarios en los consejos y levantar acta. Entendemos que es un trabajo que está dentro de sus funciones y dentro de su jornada laboral». La portavoz popular añadió: «Sin que se malinterpreten mis palabras, es preferible un sueldo digno, porque esta serie de privilegios se deben evitar o cuanto menos, controlar».

Mientras, la vicepresidenta y portavoz del PSOE, Esther Pérez, argumentó que los funcionarios «no sólo firman actas, sino que asesoran técnica y jurídicamente». «Sólo faltaba que, como técnicos que son, no lo hicieran», le espetó la alcaldesa de Almarza en su segunda intervención.

Sobre la reducción de la jornada en dos nuevos periodos festivos, Pérez puso sobre la mesa que de este modo se mermaban las posibilidades de atención al resto de la provincia.

El PP sí se mostró a favor de los cambios en el seguro de vida y accidentes, la jubilación anticipada y la transformación de plazas de auxiliar administrativo en administrativos, así como en en la «experiencia piloto que se quiere implantar en la modalidad del teletrabajo».

Esther Pérez aclaró que la modalidad de teletrabajo se implantará como un programa piloto y «los resultados nos darán la pauta de cómo regularlo a posteriori. Mientras no se haga, no podemos saber cómo va a funcionar», dijo.

Proyecto del CUS

El futuro del antiguo Colegio Universitario Soriano (CUS) estuvo también sobre la mesa, con la queja del PP de no saber nada y de enterarse de las novedades por la prensa, al igual que con el proyecto de la pista de esquí. Sobre el CUS, para el que la Diputación plantea su conversión en establecimiento hostelero, recordó que «no hay ningún avance» y que en estos momentos se está a la espera de que acabe el plazo dado a Asothur para que aporte alguna iniciativa. «A partir de ahí se analizará todo. Ahora estamos en fase de escuchar propuestas de colectivos», añadió el presidente de la corporación, Luis Rey. Sobre este proyecto, De Miguel pidió que los grupos pudieran visitar sus instalaciones, a lo que Presidencia no puso objeción.

Por lo que respecta a la pista de esquí en Urbión, el presidente argumentó que «las ventajas de un sitio eran desventajas en otro», asegurando que «el trabajo va por buen camino pero no hay nada decidido al respecto».