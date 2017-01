Csif exige inversiones para dotar de bomberos profesionales a los parques

El sindicato Csif exigió ayer a las administraciones públicas (Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamientos) que realicen las inversiones necesarias para dotar de profesionales a los servicios de extinción y prevención de incendios.

El responsable de bomberos y seguridad del Csif en Castilla y León, Juan Carlos Prieto, denunció ayer el estado de «precariedad» de este servicio «a causa de la dejadez de las administraciones, tanto por falta de rigor político como ante la falta de inversiones», agregó.

El responsable sindical regional se refirió en concreto al modelo de los parques comarcales de bomberos de Soria, «atendidos por interinos a media jornada y apoyados por voluntarios», significó. En este sentido agregó que los interinos, al final cubren jornadas multiplicadas por tres y son puestos de trabajo que no se encuentran reflejados en ninguna RPT. «Los políticos se valen de los voluntarios para suplir a los profesionales y esto es ilegal».

Arremetió duramente contra la Diputación y los Ayuntamientos «porque invierten en el sistema de voluntarios a los que les conceden una autoridad laboral que no les corresponde, en detrimento de los profesionales». Prieto, incluso, expuso que los responsables políticos acosan a los profesionales, «como ha ocurrido en Soria».

Aseguró que el servicio de extinción y prevención de incendios de Soria «es un mal ejemplo» y se encuentra «en un limbo legal porque se desconocen las jornadas laborales y las retribuciones de este personal». Prieto recordó ayer que las administraciones son las que tienen que velar por la seguridad de los ciudadanos «y para ello tienen que invertir». Por ello hizo hincapié en la necesidad de habilitar una convocatoria de empleo público para dotar estas plazas con funcionarios de carrera, como establece la ley «y eso en Soria no se está haciendo», puntualizó Prieto quien recordó que «vemos que quieren hacer otra bolsa de interinos y no es la manera de solucionar el problema», añadió.

Prieto reconoció la labor de los voluntarios, pero apeló a que se deben definir bien las funciones y se tiene que evitar en todo momento la intromisión en un servicio que están obligados a prestar las administraciones por ley. El responsable del Csif dejó claro que no es lo mismo un voluntario que colabora en las tareas de extinción del fuego que un bombero voluntario. Indicó que el segundo es un profesional que ha aprobado su plaza de funcionario y el primero no lo es. «No se le puede exigir a nadie lo que no le debe hacer, por lo que se tiene que quedar en casa y si quiere hacerlo debe opositar», en referencia a los voluntarios. Prieto explicó que detrás de una plaza de bombero hay más de 5.000 horas de estudio, más 4.000 horas de ejercicio físico y después cuando se obtiene la plaza se sigue un proceso de formación continua. Con esto expuso que los voluntarios no están formados para las responsabilidades que les encomiendan. Por este motivo, el sindicato no ve con buenos ojos las peticiones de los voluntarios de Ólvega a la Diputación, con el fin de que se reconozcan sus años de servicio.

Por otra parte, el responsable sindical también criticó la «dejadez» de la Junta de Castilla y León que no desarrolla la Ley del Fuego, después de aprobarla hace nueve años. «Aunque se ha avanzado para alcanzar un acuerdo en lo que se refiere a la homologación de los bomberos dentro de los funcionarios vemos que no se moja cuando se habla de dinero», explicó Prieto.

Criticó la privatización del servicio que han decidido ya diputaciones como las de León y aseguró que se realiza con el beneplácito del Gobierno regional.

Puso de ejemplo, el modelo de la Diputación de Guadalajara que invierte al año del orden de seis millones de euros en la red de parques comarcales que tiene distribuidos por la provincia y que se encuentran asistidos por los bomberos profesionales. Por último, reclamó que los fondos de UNESPA se inviertan en la infraestructuras de los parques de bomberos.