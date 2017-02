Covaleda planteará condiciones al empresario de la embotelladora

El Ayuntamiento de Covaleda se reúne esta semana con el promotor del proyecto para levantar una planta embotelladora en el municipio, según ha avanzado el alcalde, José Antonio de Miguel. Un encuentro que puede ser crucial para el futuro de esta iniciativa: el responsable municipal planteará a esta persona algunas de las condiciones que pondría el Consistorio para cederle la explotación del manantial, situado en la zona conocida como El Merendero.

El Ayuntamiento ha remitido recientemente al empresario los estudios del agua del manantial donde se quiere extraer el agua, cuyas conclusiones garantizan la buena calidad del líquido para su embotellamiento y posterior comercialización. «Primero nos pareció que era un pequeño revés, al decirnos que el agua no tenía las condiciones necesarias para ser agua mineral, pero sí lo tiene como agua de manantial», explica el alcalde.

Los análisis del agua, encargados por el Ayuntamiento a una empresa externa, fue el primer compromiso asumido por el Ayuntamiento cuando un particular con conocimientos en la cuestión planteó al municipio su interés en embotellar agua de la zona, un proyecto que supondría levantar una planta embotelladora con la consiguiente repercusión económica, laboral y social en el pueblo. El Ayuntamiento afirma que «hay que ir despacio» y no lanzar las campanas al vuelo debido a las características de un proyecto que requiere muchos permisos y cuenta con una normativa compleja, a la vez que alude a las «bastantes» iniciativas que ha habido en Soria en este sentido y no han fructificado, entre otros municipios en Matamala. José Antonio de Miguel prefirió no desvelar las condiciones «de mínimos» que planteará al posible promotor, en cuanto a empleos y otras cuestiones de índole económica, como cuánto puede dejar la al municipio el litro embotellado. «Yo me comprometí con el vecindario a ver la cantidad y la calidad del agua.

Eso ya se ha hecho pero ahora hay que ir paso a paso», afirma De Miguel. De forma simultánea a las negociaciones, el Ayuntamiento seguirá con los trámites ante la Confederación Hidrográfica del Duero, a la que solicitará la concesión y los permisos necesarios «para ser titular del manantial», según dijo el alcalde.