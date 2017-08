Covaleda abraza a San Lorenzo

Horas le quedan a Covaleda para que viva los días más intensos del año, con permiso de otras festividades menores. El municipio se encuentra pletórico de fuerzas y de ganas, con el mejor de los ánimos para el paréntesis estival más deseado. Unos días de fiesta total para la mayoría y de trabajo para otros. «Sucede como en tantos otros sitios, cuando llegan las fiestas la población se multiplica, entre hijos del pueblo y turistas. Y hay que hacer un trabajo añadido y extra para que todo salga bien», cuenta el alcalde, José Antonio de Miguel la víspera de las fiestas que hoy comienzan y mañana celebran el día del patrón, San Lorenzo.

El Ayuntamiento redobla sus servicios con una decena de personas además de la plantilla municipal, incluyendo las cinco contrataciones realizadas en las últimas semanas a través de la ayuda de la Junta y la Diputación. El servicio de recogida de basura de la institución provincial redobla su tarea «y trabaja a diario», añade el alcalde. «El despliegue es grande» y no sólo en operarios municipales, sino también de asociaciones, colectivos y peñas que se vuelcan en los preparativos. En torno a una treintena de colectivos peñistas ponen el toque de color a las fiestas, «muy participativas. Cualquier acto que se convoque es multitudinario», cuenta el alcalde que pone como ejemplo la caldereta que tradicionalmente viene haciéndose en el paraje de El Cubo, para la que a fecha de ayer se habían apuntado ya unas 5.000 personas. Sucede lo mismo en el reparto del chorizo y la alubiada, citas gastronómicas más que populares.

La mecha la prenderá hoy en el pregón la Asociación de Amas de Casa Santa Julita, a partir de las 13 horas.

Ése será el comienzo de las fiestas igual de esperadas dentro que fuera del municipio, al que acuden autobuses por la noche. Al igual que ha sucedido en años anteriores, jóvenes de pueblos cercanos tanto de Soria como de Burgos, fletan autobuses en horario nocturno que luego los recogen sobre las ocho de la mañana. «Son viajes organizados que contratan para venir a las fiestas de Covaleda», indica el alcalde, subrayando lo idóneo de la iniciativa a la hora de evitar accidentes por el tema del alcohol.

Carlos Llorente y Jesús Hernández son dos de las personas integrantes de esta Comisión de Fiestas, que hace posible la organización y distribución de tareas. En otras palabras, el ‘buen concierto’ para que todo salga bien.

«De momento solo estamos saliendo para cosas buenas y esperamos seguir en esa línea», bromea el alcalde, para quien la puesta en valor del campamento de La Nave, con la apuesta del Ayuntamiento en potenciar esta zona de recreo y turismo desde el ámbito municipal, «ha sido un éxito sin precedentes. No ya por lo que pueda quedar en el Ayuntamiento, sino por otras cuestiones añadidas». José Antonio de Miguel cita en este sentido la creación de puestos de trabajo y la repercusión económica tanto en el municipio como en toda la comarca de Pinares de Burgos y Soria, y pone el acento en la promoción turística. «Esto es lo importante aunque no se vea de forma inmediata: la publicidad turística que supone el campamento para Covaleda». En estos momentos hay jóvenes de nueve países de Europa, gente que está integrada en el pueblo, que al atardecer baja al pueblo y llena las terrazas. Son jóvenes que no crean problemas y tienen un poder adquisitivo alto», añade De Miguel.

Cuando quedan horas para el inicio de las fiestas de Covaleda, su deseo para estos próximos días es tópico y también sentido: «Que no haya ni incidencias ni contratiempos, que la gente disfrute, esté alegre y se lo pase bien». Para el corto y medio plazo, José Antonio de Miguel prefiere no pedir uno sino dos deseos para la Covaleda que quiere, y que se resumen como sigue: «Ojalá que se siga manteniendo la población y, si cabe, que aumente. Y por otro lado, que cada vez sea más fácil conseguir trabajo en el pueblo, para que los vecinos no tengan que irse a Soria ni a otras localidades a trabajar».