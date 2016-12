Un concurso de ideas para diseñar una plaza entre General Martínez y Gran Vía

El Ayuntamiento de Almazán convocará un concurso de ideas para resolver la ejecución del espacio entre las calles General Martínez y Gran Vía. Una plaza en la que los aspirantes deberán diseñar el espacio y, además de la resolución urbanística, hacer una estimación de lo que costará ejecutar la obra. «No sirve algo que estéticamente sea muy bonito y luego resulte inviable por el tema económico», dijo el alcalde, José Antonio de Miguel.

La convocatoria irá dirigida a profesionales del sector, arquitectos e ingenieros de caminos, que deberán diseñar esta nueva plaza, en la que no habrá tráfico. Los proyectos que se presenten deberán «dar una solución al tráfico peatonal entre las calles General Martínez y Gran Vía, ya que no queremos que haya tráfico rodado», adelantó el responsable municipal.

A falta de que se conozcan definitivamente las bases, otra cuestión que deberán resolver los trabajos que opten al concurso de proyectos es el desnivel que existe entre una calle y otra, de casi tres metros. Para ello, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los interesados todo tipo de documentación y mapas con cotas de altura, información topográfica necesaria para ese tipo de proyectos.

El premio del concurso se ha establecido en 6.000 euros y un segundo de 3.000 euros para los dos primeros participantes. El ganador puede ser a quien se le encargue el proyecto final, lo que quedará en manos del jurado ya que no es obligatorio. Si así fuera, el premio se descontaría de la cuantía del proyecto, según las citadas fuentes.

Iluminación

El proyecto ganador deberá ofrecer una solución de iluminación autónoma para la zona y tener en cuenta las edificaciones que están en uso de normalización, la UN3 y la UN4, según concretó De Miguel. La plaza deberá guardar espacio para la colocación de una escultural que, previsiblemente, colocará el Ayuntamiento.

El Consistorio ha aprobado iniciar el procedimiento abierto de ejecución del concurso para la ejecución de esta nueva plaza, a través de la Junta de Gobierno Local. Este procedimiento comenzará cuando las bases salgan publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia. Ésta es la segunda obra importante en el municipio que hará el Ayuntamiento de Almazán a partir de un concurso de ideas. Así se hizo también hace unos años en la plaza Mayor de la villa, que cambió completamente su aspecto.