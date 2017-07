Compromís pregunta a San Leonardo por la supresión de su apellido, De Yagüe

El senador de Compromís Carles Mulet García, del Grupo Mixto, ha pedido al Ayuntamiento de San Leonardo toda la documentación que tenga disponible «sobre sus actuaciones para cumplir la Ley de Memoria Histórica, con el cambio de nombre del municipio», para el que pide la supresión del apellido De Yagüe.

La solicitud, tramitada a través de la Mesa del Senado, es otra intentona del senador valenciano, por la desaparición de todos los vestigios que tienen que ver con el franquismo, según declaró a este periódico. «Confeccionamos una lista de nombres de municipios que no cumplían y se le pasó al Gobierno requiriendo actuaciones, pero nos dijeron que no era competencia suya. Con lo que, después de agotar todas las vías, vimos que teníamos esta posibilidad de dirigirnos al Ayuntamiento», explicó. Hasta ayer, la solicitud no había llegado al Ayuntamiento, según indicó el alcalde, Jesús Elvira, que ayer no abrió el correo. «Puede que esté pero no he podido pasarme», explicó.

La fórmula a la que se refiere Mulet permite a los senadores preguntar por un asunto requiriendo la documentación disponible al respecto, aunque no forma directa sobre el particular.

Junto al Ayuntamiento de San Leonardo, han recibido el mismo requerimiento unos 2.000 consistorios españoles, aunque los escritos se hacen «de forma individualizada», esto es, cada ayuntamiento ha recibido su carta. La documentación que aporte el Ayuntamiento pinariego la recibirá directamente la Mesa del Senador, que la entregará a Mulet, según avanzó el senador. «Algunos ayuntamientos han contestado facilitando información porque se hizo por remesas. Esperaremos con el de San Leonardo», comentó el parlamentario, que no ha mantenido ningún contacto con el Ayuntamiento, pero conoce la batalla judicial que sigue el letrado Eduardo Ranz para que se suprima ‘De Yagüe’. El último episodio de esta batalla quitó la razón al demandante, con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Burgos que le desautorizaba a plantear dicha solicitud por su falta de vinculación con el pueblo. Una fundación planteó el mismo requerimiento días después.