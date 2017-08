El caso de las ancianas separadas por una pensión reúne 130.000 firmas para cambiar la ley

Más de 130.000 ciudadanos han firmado para que el Gobierno cambie ley que ha obligado a separar a dos hermanas ancianas, que residían en una residencia, para evitar que una de ellas perdiese su pensión.

Ángel Martín Vizcaíno, albacea de una de ellas y promotor de esta campaña de recogida de firmas en el portal Change.org reunirá las mismas y las entregará a los grupos políticos del Congreso de los Diputados cuando se reanude la sesión. El promotor de la campaña se mostró ayer satisfecho con la respuesta ciudadana que ha superado las expectativas iniciales y ahora espera que los partidos políticos sean sensibles con esta petición.

La petición irá destinada a los grupos parlamentarios del PP, del PSOE, de Ciudadanos y de Podemos, para solicitarles que emprendan una modificación de la ley que excluya como domicilio a las residencias para la tercera edad.

El problema de Julia y Encarna Garijo Casal indignó a Martín Vizcaíno, amigo personal de ellas por lo que se decidió a poner en marcha esta campaña.

Encarna, de 82 años, y Julia, de 93 años, residían juntas hasta el mes de abril en la residencia de Matamala de Almazán. Julia decidió trasladarse hasta este geriátrico desde su domicilio de Madrid porque sufrió un accidente doméstico, en el que se rompió la cadera. Entonces tomó la decisión de ingresar en la residencia, donde también estaba su hermana mayor, Pepa, de 101 años, que ha fallecido ya.

Cuando se quedaron solas Julia y Encarna decidieron residir juntas en la misma residencia, pero una carta de la Junta de Castilla y León frustró sus planes. La Gerencia de Servicios Sociales comunicó a las ancianas el pasado mes de octubre que si permanecían bajo el mismo techo, Encarna perdería su pensión no contributiva de 380 euros mensuales, que necesita para pagar su plaza en la residencia. La administración regional aplicó la ley vigente, que se considera que ambas comparten el mismo domicilio y forman parte de una misma unidad familiar y por lo tanto no pueden percibir más de 8.900 euros anuales entre las dos.

Ante esta situación, Julia tomó la decisión de regresar a su domicilio de Madrid y por tanto Encarna se quedó sola en la residencia de Matamala de Almazán. Ambas han visto truncados sus planes se vivir juntas los años que les quedan, según explicó Martín Vizcaíno.

El amigo y albacea de una de ellas aseguró que ya no se va a hacer nada para que reunirlas de nuevo, «pero vamos a intentar por todos los medios posibles que su caso no se vuelva a repetir», aclaró. Por ese motivo cree que el primer paso que se debe dar es la modificación legislativa para promover el cambio. En este sentido asegura que los ancianos ingresados en geriátricos no están en la misma situación que cuando residen en sus domicilios.