El canal regará por turnos por un problema en las obras

No ha dado zarpazos (aún) pero empieza a enseñar los dientes. Se llama sequía, el Gobierno está a punto de aprobar un decreto para su declaración en la Cuenca del Duero y Almazán ha sufrido ya sus consecuencias. Hace unos días, agricultores del canal de Almazán se quedaron sin gota de agua en la balsa que les abastece por un problema en la obra del canal, originado por la sequía. «Mejor que haya ocurrido ahora y nos hayamos podido dar cuenta de esta pequeña deficiencia», explicó ayer el presidente de la Comunidad de Regantes, Jesús Manuel Gómez. Un sistema de riego por turnos solventará el problema en la actual campaña de regadío, tal y como decidió ayer la junta del sindicato de riegos. El asunto ocupó buena parte de la reunión celebrada por los regantes, preparatoria para la asamblea que tendrá lugar en mayo.

En una situación climatológica normal, el problema en la recién estrenada obra del canal de Almazán posiblemente no se hubiera destapado, sostienen las citadas fuentes. Algunos problemas en la obra de la balsa de abastecimiento relacionados con «errores de cálculo» hicieron que esta balsa se quedara vacía durante 24 horas. «Es un caso puntual. Salvados estos dos últimos días, el mes de abril ha sido crítico y se ha consumido mucha agua porque se ha regado mucho», manifiesta el presidente de la comunidad, explicando el origen del problema. Un canal madre conduce el agua desde el Duero hasta la balsa que tiene una capacidad de 65.000 metros cúbicos. «La entrada del agua hacia el canal se produce de forma lateral. Al bajar poca por el río, se han criado algas que han taponado la entrada de agua al canal. De forma que llegó un momento en que se consumía más de lo que entraba y la balsa quedó vacía», apuntó Jesús Gómez. Una estación de bombeo se encarga después de suministrar el agua a los campos.

La comunidad de regantes comunicará el problema a la Junta y a Tragsa, empresa que ejecutó la obra, con el objetivo de que se haga una ampliación en la entrada de agua a este canal madre. «Es consecuencia de que ha llovido poco», matiza el responsable de la agrupación. Al igual que en el resto de la provincia y en general en toda la cuenca del Duero, los regantes de esta zona llevan semanas mirando al cielo, aunque creen que podrán cubrir sus necesidades cumpliendo los mínimos que establece la Confederación para el pantano de Cuerda del Pozo. «El problema se solucionará ampliando la toma», lo que no requiere permiso de la Confederación, según se indicó desde la comunidad.

El canal de Almazán riega unas 5.100 hectáreas en las que se instalaron 68 kilómetros de tuberías en la que es la obra hidráulica más ambiciosa acometida en la provincia en los últimos años.

Los riegos han recuperado ya la normalidad. La falta de agua no afectó a los tres sectores en que se divide el área de influencia del canal de Almazán: Valdespina (sector I, con algo más de 100 hectáreas), Almazán (II, con unas 2.400 hectáreas) y Barca (sector III, también con unas 2.400). El sector perjudicado fue el de Almazán, con alrededor de un centenar de cultivadores.

Turnos, horarios y días de riego solventarán, por ahora, la situación. Acuerdo adoptado ayer que, no obstante, se llevará a la asamblea, según aseguró el presidente, que significó la buena disposición de los regantes. Lo que parece seguro es que la obra necesaria no se hará de inmediato. «Sería inviable» porque se está en campaña «y el riego no se puede parar». Hay patata ya sembrada y se cultiva snack (similar al guisante verde), gredos y remolacha, entre otros cultivos. La fecha que se perfila para la asamblea es el 23 de mayo.

La comunidad conoce que el Gobierno trabaja ya en la tramitación de un real decreto de sequía para la Cuenca del Duero, según avanzó hace unos días la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.