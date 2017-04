El camping de Vinuesa abre sus puertas pendiente del cebadero de vacuno

El camping de Vinuesa ha abierto este fin de semana sus puertas para afrontar la temporada pendiente de la instalación de un cebadero de ganado vacuno a diez metros. El concesionario de la explotación del camping, Jesús Sánchez, se encuentra a la espera de que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta resuelva el recurso de alzada que ha presentado, contra la licencia que otorgó el Ayuntamiento al ganadero para instalar la explotación tan próxima al camping.

Según explicó el afectado a DIARIO DE SORIA/EL MUNDO, las instalaciones del cebadero se encuentran construidas, pero están vacías. El ganadero tiene permiso para introducir hasta las 90 cabezas, «y puede hacerlo ya», explicó Jesús Sánchez, quien mostró su preocupación por el impacto y las molestias de ruido y olor que puede generar a los residentes del camping, dado que apenas una vereda separa la explotación del camping, que tiene reservado los 20 bungalows para estos días de Semana Santa, «aunque al final la ocupación de estos días dependerá mucho del tiempo», puntualizó.

Junto con el recurso administrativo, el afectado también acudió al Procurador del Común de Castilla y León que admitió a trámite la queja y recientemente le ha comunicado que continúa con la recopilación de documentación que se ha solicitado al Consistorio visontino.

Sánchez indicó que hasta que no se resuelva el recurso no se puede hacer nada y «mientras no metan las vacas ahí, la verdad, que no hay molestias». El adjudicatario recuerda que firmó un contrato con el Ayuntamiento hace 28 años, en el que el Ayuntamiento se comprometía a no instalar explotaciones agropecuarias a menos de un kilómetro del camping y ahora no se ha respetado esta cláusula. A su vez lamentó que el Ayuntamiento no ha querido negociar sobre esta situación «porque podríamos haber llegado a algún acuerdo que viniese bien a ambas partes».

En su día, el Ayuntamiento aseguró que la licencia al ganadero estaba ajustada a la ley, como así se recogió en los informes jurídicos que se emitieron, y es acorde a la normativa urbanística municipal, en la que no se recoge ninguna limitación con el camping, sino que se introdujo en un contrato posterior. Además, el cebadero también cuenta con la autorización de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León.

Jesús Sanchez explicó que ofreció al Ayuntamiento negociar para poder complementar la actividad de la ganadería con el uso del camping, «pero ha faltado buena fe y comunicación». El adjudicatario del camping estaba dispuesto a pactar con el ganadero cuando se iba a realizar la limpieza de la explotación que es lo que provocará mayores olores y también más molestias a los campistas.

En este sentido subrayó que lo lógico es que el Ayuntamiento cuando concedió la licencia al ganadero no hubiese incluido un cláusula para salvaguardar la buena actividad en el camping, «pero al final eso no se hizo». Sanchez, que concluye la concesión de explotación dentro de dos años, consideró que «no tiene ningún sentido que se coloque tan cerca del camping el cebadero a no ser que sea una estrategia para el futuro del camping», concluyó.