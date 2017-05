Cabrejas adjudica nueve lotes de madera por más de 250.000 euros

El Ayuntamiento de Cabrejas del Pinar ha adjudicado nueve lotes de aprovechamientos maderables, por importe de algo más de 250.000 euros, según avanzó el alcalde, Fidel Soria. El sector maderero se está recuperando y las subastas suelen salir casi todas adelante, a diferencia de lo que ocurría unos años atrás en que muchas licitaciones que se llevaban a cabo en la provincia quedaban desiertas.

Cabrejas ha mantenido las ventas a pesar de la crisis, aunque en los tres últimos años sí ha apreciado un aumento en la demanda, tanto para la construcción como para la biomasa. Así, la adjudicación de estos nueve aprovechamientos en Cabrejas no es extraordinaria, ya que «esta subasta suele venderse bien casi todos los años», indicó el responsable municipal.

No todo el dinero irá para las arcas municipales, ya que los aprovechamientos no pertenecen únicamente al Ayuntamiento cabrejano. En algunos casos la madera está en montes de titularidad compartida con otros municipios y se gestionan de forma mancomunada, aunque la subasta la haga Cabrejas, según explicó el alcalde.

Al igual que en ocasiones anteriores, el pago de las adjudicaciones se hará en dos veces. El 50% cuando se firma el contrato y la otra mitad antes de cortarse la madera, lo que suele ser a finales de año.

Por otro lado, Cabrejas acogerá un campeonato nacional de orientación entre los días 12 y 14 de mayo, en el que se darán cita en el término del municipio más de 300 niños.

«El año pasado se disputó en Granada y en éste nos han solicitado el permiso para hacerlo aquí», explicó el alcalde. Al pueblo acudirán las federaciones de orientación de las distintas comunidades, que competirán en diferentes pruebas en los montes de la zona.

El carácter de la prueba impide especificar antes de su celebración qué montes serán escenario de la competición, aclaró el responsable municipal. Los participantes tienen entre 12 y 16 años.

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la organización la logística que tiene disponible, incluido el salón municipal, donde está previsto que se inscriban los equipos el jueves día 12.

Esta cita lúdico deportiva ha llenado para esos días las tres casas rurales que hay en el municipio, así como establecimientos hosteleros de otras localidades de Pinares, como Abejar, San Leonardo, Navaleno y Vinuesa, según confirmó Fidel Soria, regidor de la localidad pinariega.

El campeonato de orientación fue uno de los temas que se abordaron en el pleno, en el cual se acordó habilitar una zona a la entrada de la población como aparcamiento.

«Muchos se mueven con caravanas y pensamos que en las antiguas eras es una buena zona para que puedan aparcar los vehículos», explicó Fidel Soria. Por último, la corporación municipal aprobó en su último pleno, celebrado la semana pasada, los proyectos para las obras de Planes Provinciales: la sustitución de redes y pavimentación en la plaza y el casco urbano y construcción de infraestructuras en el polígono industrial.

La primera cuenta con un presupuesto de 40.000 euros, financiados por la Diputación y el Ayuntamiento, con 28.000 y 12.000 euros, respectivamente. La intervención en el polígono son 10.000 euros, que aportarán la institución provincial, 7.700 euros, y Cabrejas, con 2.300 euros.

El día de los Pimpollares está señalado en el calendario festivo del municipio de Cabrejas del Pinar.

La tradición se remonta a hace décadas y todavía se conserva. La fiesta tiene como escenario una enorme dehesa que hay en el pueblo, a la que los hombres acuden a levantar piedras y arreglar el muro.

«Antiguamente iban los hombres y hacían arreglos; hoy se aprovecha para que ellos hacer pequeños trabajos y las mujeres pongan maceteros en algunas calles», explicó el alcalde de la localidad pinariega. Esta dehesa boyal tiene 269 hectáreas y desde hace tiempo la explota en régimen de arriendo un ganadero que tiene vacas. El Ayuntamiento invita a sumarse a este día «a todo el que quiere ir.

Es una jornada curiosa y bonita, en la que se hace vecindad», indicó Fidel Soria, subrayando la importancia de mantener costumbres como ésta que, a su juicio, contribuyen a «dar credibilidad y mantener la identidad de nuestros pueblos». Después, los vecinos participan en una comida en el salón municipal.

Pingada

¡ARRIBA EL MAYO! Veinticuatro horas más tarde sobre el horario previsto, pero ayer sí, el mayo se pingó en Cabrejas. A diferencia de la lluvia del día anterior, una soleada mañana recibió a los jóvenes que pingaron el mayo, 25 metros contando con la picota, según indicó el concejal Carlos Poza, que dirigió las tareas de l pingada junto con Abel García. En torno a 40 personas contribuyeron a izar el mayo, con cuerdas y cinco horquillas.