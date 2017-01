El Burgo mantendrá este año los incentivos a la natalidad

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma combate la despoblación con incentivos de carácter fiscal y con ayudas a las empresas para atraer a nuevos vecinos al municipio.

El Burgo de Osma mantiene la tasa de natalidad de los últimos siete años pero no es suficiente para garantizar el relevo generacional, porque al año fallecen el doble de personas de las que nacen. Según los datos que facilitó ayer el alcalde de El Burgo, Jesús Alonso, a lo largo del año pasado murieron 76 vecinos del padrón y solo han nacido 40 niños. Con toda seguridad, el municipio bajará de los 5.000 censados en este año. El último padrón publicado por el INE otorga a la villa episcopal 5.005 habitantes. En un año se han perdido 60 habitantes.

«Es un problema que afecta no solo a El Burgo de Osma sino a toda la provincia», puntualizó el alcalde, quien recordó que en otros municipios la caída de población, en términos porcentuales, ha sido mayor, como Almazán y Ólvega, que está en torno al 1,5%.

La natalidad durante el año pasado fue muy similar que en anualidades precedentes. En 2015 nacieron 36; en 2014, 41; en 2013, 46; en 2012, 31; en 2011, 36 y en 2010, 45.

El Ayuntamiento burgense mantendrá este año las ayudas que implantó el año pasado por nacimiento de niños que se elevaban a 300 euros para cada familia que estuviese empadronada en el municipio y también empadronase al recién nacido.

Durante 2016 se concedieron un total de 32 ayudas. No todos los padres de los niños que nacieron en el municipio tenían derecho a las ayudas porque no cumplían algunos de los requisitos de las bases, explicó Alonso. El alcalde matizó que con estas ayudas no se pretende solucionar el problema de despoblación, «sino que lo que se pretende es que sean un aldabonazo a la conciencia social de que nos encontramos con un problema muy grave por la baja tasa de natalidad», puntualizó.

Seguramente, dentro del borrador de Presupuestos para este año se consignará una partida para continuar con las ayudas. El Ayuntamiento todavía no ha aprobado sus cuentas porque se encuentra a la espera de conocer los presupuestos nacionales, regionales y también la partida que se aprobará de Planes Provinciales.

El alcalde burgense aseguró que se continuará con el trabajo de incentivo de las medidas fiscales que están en marcha en el municipio. En primer lugar se refirió al Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), que es de los más bajos de España y el más barato de Castilla y León.

En la misma línea se encuentra el impuesto de circulación que es el mínimo que se puede aplicar de acuerdo a lo que marca la ley.

El Ayuntamiento tampoco recauda el impuesto de plusvalía que favorece a los residentes. En lo que se refiere al Impuesto de Construcciones está bonificado al 95%, con el fin de facilitar la implantación de las empresas y para el sector del comercio la ayuda que se les ofrece es que no tienen que pagar impuesto por la apertura de establecimientos.