El Ayuntamiento implanta bonificaciones fiscales en vivienda para atraer población juvenil

El Ayuntamiento de Navaleno se ha puesto manos a la obra y ha comenzado a trabajar en un conjunto de medidas locales para combatir la despoblación en la localidad pinariega.

La primera está dirigida a asentar población juvenil a través de la exención fiscal en materia de vivienda. El pleno de Navaleno ya ha aprobado una modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), en la que se incluye una bonificación del cien por cien de este impuesto para obras que emprendan jóvenes menores de 36 años.

Los beneficiarios tienen que cumplir con dos requisitos fundamentales. El primero que la finca o el inmueble sea de su propiedad y se convierta en vivienda habitual y permanente y, en segundo lugar, que tenga residencia efectiva en esta vivienda durante, al menos, tres años contados desde la finalización de las obras.

El alcalde de Navaleno, Paulino Herrero, indicó que en el seno del Ayuntamiento se ha comenzado a debatir sobre otra serie de medidas para atraer a la población juvenil al pueblo y que la que reside no emigre. No dio a conocer el resto de propuestas sobre las que trabaja la corporación municipal hasta que no estén aprobadas en pleno, «porque hasta ahora solo estamos hablando», significó. En este sentido agregó que «en este momento estamos recogiendo ideas para darles forma en el futuro».

Navaleno ha pasado en 15 años de tener 996 habitantes a contar con 783, según el último censo. «La situación es generalizada en toda la provincia y Navaleno no es ajena a ella», significó el alcalde, en referencia a la despoblación. Además el futuro no pinta bien para este municipio en el que al año fallecen 13 personas y solo nace un niño.

El conjunto de medidas locales sobre las que trabaja Navaleno tiene el objetivo de «hacer atractivo el pueblo para la residencia de los jóvenes», explicó Herrero, quien aboga por ofrecer facilidades a este segmento de la población, entre las que tienen que estar en primer término los servicios y la calidad de vida y el ocio, por encima del empleo. Para el regidor municipal es más importante que los pueblos tengan bien cubiertos los servicios para las familias a que ofrezcan empleo, «porque en la actualidad todo el mundo está dispuesto a desplazarse a su puesto de trabajo y tener la residencia en un lugar donde disfrute de calidad de vida y de los servicios».

Por servicios, se refiere a la sanidad y a la educación. Detalló que si en un pueblo no hay instituto, «al final los padres se van con el niño a residir a la ciudad». Agregó que se tiene que dar un vuelco a la situación porque «al final todo el mundo va a vivir en las ciudades y no se va a poder gestionar los pueblos con pocos habitantes».

El responsable municipal cree que se deben buscar alternativas atractivas para que «la gente se venga a vivir a Soria porque se ha demostrado que aunque se pongan empresas la población no se incrementa».

El alcalde de Navaleno tiene más confianza en las medidas que se adopten a nivel local o provincial que la gestión que pueda realizar el Gobierno central «al que solo le interesa el desfase demográfico y el envejecimiento de España para hacer frente a las pensiones, pero no le interesa la despoblación», puntualizó.

Valoró de manera positiva el debate que ha abierto El Hueco sobre el problema de la despoblación en la provincia que «nos ha permitido reflexionar sobre ello». Por último, el alcalde de Navaleno consideró que en la provincia, al contar con tan poca población, se podrían poner en marcha planes experimentales.