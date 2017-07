El autobús hasta Calatayud acumula un año de retraso

Más de lo mismo. Soria tendrá que seguir esperando. La Subdelegación del Gobierno repitió ayer el mismo anuncio que hizo hace justamente un año: el Ministerio de Fomento posibilitará que una de las líneas de autobús Soria-Zaragoza pase por Calatayud y tenga paradas en municipios de la provincia, lo que, obviamente, todavía no se ha cumplido. Hoy, como entonces, el pliego de condiciones de la línea de autobús Soria-Calatayud -ya redactado- sigue pendiente de la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de la aprobación del Consejo de Ministros para su licitación. Este pliego «recoge paradas de autobús de esta línea en Calatayud aunque, hasta que no se produzca la licitación, no se facilitarán los detalles», tal y como trasladó ayer la subdelegada del Gobierno, Yolanda de Gregorio, al alcalde Torrubia, Raimundo Martínez, en la reunión que mantuvieron tras la solicitud del responsable municipal.

La reunión es consecuencia de la batalla emprendida hace un año por el alcalde de Torrubia para que Soria estuviera unida con Calatayud a través de autobús, lo que permitiría la conexión con el Ave que tiene parada en esa localidad. Una batalla a la que se sumó Calatayud y en la que se consiguieron 15.000 firmas.

Según fuentes de la Subdelegación, la semana pasada De Gregorio solicitó al Ministerio de Fomento información sobre la tramitación de este pliego de condiciones con vistas al encuentro con el alcalde de Torrubia. Una tramitación que, visto lo visto, apenas se ha movido.

Raimundo Martínez indicó que había recibido «buenas esperanzas. Pero no quiero esperar como estuve esperando dos años y medios», agregó. «Confío en que salga pronto adelante. Me han dicho que en octubre o noviembre podríamos tener conectada Soria a Calatayud con una línea que va a ser Soria-Calatayud-Zaragoza. Si no cumplen, tomaré otras medidas, como una huelga de hambre o cualquier otra», amenazó el responsable municipal, que citó a los medios a las 10.30 horas en la puerta de la Subdelegación.

Las palabras de la subdelegada apaciguaron los ánimos del alcalde de Torrubia, que se da por satisfecho con la unión de Calatayud con bus, lo que, no obstante, resulta insuficiente para conectar Soria con la Alta Velocidad. Para ir a Madrid habría que viajar primero a Zaragoza, lo que no resulta operativo.

El alcalde de Torrubia trasladó a la subdelegada que la conexión Soria-Calatayud por autobús mejoraría las condiciones de vida no sólo del municipio de Torrubia y de esta zona del Campo de Gómara, sino de toda la provincia, puesto que así se facilitaría el uso del Ave por parte de los sorianos. Además, recordó que hay jóvenes de Catalayud que «vienen a estudiar a Soria a la Universidad» los cuales «tienen que irse primero a Zaragoza y luego venir a Soria». El autobús a Calatayud hará «al parecer, dos paradas como mínimo», en palabras del alcalde, que apostó por «una en Almenar, que cogería el Campo de Gómara, y otra en la parte de Zaragoza, en Villaroya más o menos», anticipó.

Martínez pidió «respeto para las 15.000 firmas» que pidieron la conexión, de la cual se beneficiará toda la provincia y también Calatayud y lanzó un mensaje a los dirigentes de su partido: «En este tiempo no he tenido noticia de nadie. Tampoco de los políticos que están en Soria, porque entiendo que tanto la presidenta, Marimar Angulo, como Tomás Cabezón, como Gerardo, el alcalde de Ólvega, que son senadores, tenían que estar trabajando por Soria. Esperaba que ellos hubieran preguntado en Fomento y me hubieran dado alguna noticia, pero a nivel de política, no ha habido nadie que se haya preocupado por el tema», dijo.

En su día, la Subdelegación trasladó la petición de los alcaldes de Torrubia y Calatayud al Ministerio de Fomento, sugiriendo como «mejor fórmula» la modificación de las condiciones de alguno de los viajes de la línea regular Soria-Zaragoza. Teniendo en cuenta las posibilidades existentes, la Dirección General de Transporte Terrestre concluyó que, por las características y circunstancias de los contratos analizados, «el más adecuado para que se incluya un servicio entre dichas poblaciones es el contrato de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Soria y Zaragoza».