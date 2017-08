Asden critica el mirador de El Cañón por el impacto a las aves

El grupo ecologista soriano Asden se mostró ayer en contra de la construcción de un mirador sobre el Cañón del Río Lobos por el impacto que va a tener sobre las aves y porque la inversión debiera dedicarse a asuntos mucho más prioritarios, según dio a conocer ayer en un comunicado de prensa.

Este proyecto es una de las principales infraestructuras turÍsticas que tiene previsto llevar a cabo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que están incluidas dentro del Plan de Desarrollo para Soria.

Para la agrupación ecologista, la obra va a suponer un impacto bastante grande. «Todo el mundo puede recordar los buitres pasando a nuestro alrededor, allí mismo y no hace falta invertir miles de euros en conseguir que esos buitres a lo mejor no sigan pasando», según el comunicado. Para Asden, el principal objetivo de un parque natural es la conservación de las especies y el disfrute que hacen del mismo los visitantes, pero primero es la conservación y en este caso considera que igual no se tiene en cuenta eso.

El Parque Natural del Cañón del Río Lobos, como todos los espacios protegidos, ha sufrido fuertes recortes en las inversiones en los últimos años como consecuencia de la crisis, por lo que el grupo ecologista Asden considera que hay cuestiones mucho más urgentes donde destinar esta importante cantidad de dinero, que en un mirador que se supone va a atraer más turismo del que ya tiene el espacio.

El grupo ecologista consideró que este dinero «podría ir destinado a los municipios que conforman la Junta Rectora y que han visto disminuir las partidas que les asignaban año tras año» y asimismo consideró «un despilfarro», esta inversión, ya que hay otras necesidades en el parque que no son cubiertas y desde la Junta se ha alegado la falta de fondos.

El mirador sobre el Cañón del Río Lobos es uno de los espacios naturales de la provincia de Soria sobre los que se va a acometer mejoras gracias a un inversión de 2,3 millones de euros que invertirán la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, dentro del Programa de Infraestructuras Turísticas en Espacios Naturales. El del Cañón supone concretamente un mirador sobre la Galiana que se complementará con una cueva, en un estrato inferior, bajo los pies del visitante.