Almazán aprueba un presupuesto de 7,8 millones

Almazán ya tiene Presupuesto. Cuatro semanas y tres reuniones más tarde, el pleno del Ayuntamiento aprobó ayer por la noche el proyecto económico más importante del año, por importe de 7,8 millones de euros. La abstención del PSOE se mantuvo y permitió la aprobación del borrador presentado por el Equipo de Gobierno que lidera José Antonio de Miguel, a cambio de las tres incorporaciones acordadas: incremento en la partida del Plan de Empleo; una partida para comenzar a poner en macha un plan de actuación en el parque de La Arboleda; y una tercera para que la villa también conmemore Numancia 2017. «El concejal de Hacienda se comprometió a ello y nosotros a la abstención», dijo el portavoz socialista, Jesús Cedazo, unas horas antes del pleno. Mientras, la concejal del PP, Montserrat Torres votó en contra.

El presupuesto aprobado es el mismo del primer borrador, 7,8 millones de euros, de los que 1.266.000 euros corresponde a la partida de inversiones, en la que se han hecho las modificaciones: incrementar el Plan de Empleo de 150.000 a 175.000 euros; 30.000 euros para un estudio que diseñe un plan de actuación para La Arboleda; y 20.000 para algún acto conmemorativo de la gesta de Numancia.

La aprobación ayer, dentro del primer trimestre, ha evitado que se tenga que hacer la liquidación del anterior con el ejercicio prorrogado, lo cual hubiera sido más complicado a efectos administrativos.

Por otro lado, el pleno aprobó la incorporación de un nuevo miembro al equipo de representantes municipales en el patronato de la residencia Nuestra Señora de Guadalupe. Hasta ahora estaba integrado por cuatro concejales, dos del Equipo de Gobierno y otros dos de la oposición, a los que se une ahora la concejal del PP, Montse Torres, informaron fuentes municipales.

Fuera del orden del día, el Ayuntamiento aprobó una moción en la que pide mantener el número de médicos en el centro de salud de Almazán y que no se amortice ninguna plaza. La moción responde al comunicado remitido hace unos días por trabajadores del citado centro, alertando de que en breves fechas estaba prevista la jubilación de dos médicos, pero solamente hay previsto que se reponga una plaza. «La preocupación municipal la conoce ya la Delegación Territorial; la moción es un toque de atención para que se mantengan los médicos», explicó De Miguel. Los grupos cerraron la moción poco antes de la sesión plenaria de ayer, con el objetivo de que se siga manteniendo el mismo número de facultativos y no se amortice ninguna plaza, de forma que la calidad «siga siendo la misma. Por ahí no puede haber recortes», apuntó Cedazo, significando que si no se provisionan los mismos médicos que hay la cartera de pacientes –más de 7.000- tendría que repartirse entre uno menos.