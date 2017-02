La festividad de Santa Águeda, ayer domingo, ha sacado a la calle durante todo el fin de semana a cientos de mujeres en la provincia. En algunos casos, como en Ólvega y El Burgo de Osma, en la jornada del sábado; en otros, como en Tardelcuende, Berlanga y SanLeonardo, ayer. En todos los casos ellas fueron las protagonistas con intercambio de bastones y nombramiento de alcaldesas.

Encarna Hernández Marina recogió la vara de manos del alcalde de Tardelcuende, en una celebración para las féminas de Quintana y Matamala. El acto tuvo lugar en la sede de la Asociación de Amas de Casa, cuya presidenta, Fernando Corredor Hernández, dio la bienvenida a los participantes, más de medio centenar de personas.

Otro de los municipios que nombró alcaldesa fue SanLeonardo, la cual recibió la banda en el salones del Ayuntamiento, alargando así las recientes fiestas de las Candelas y San Blas que se han celebrado esta semana. La alcaldesa este año es Montse Sastre.

Mientras, en Berlanga, la Asociación de Mujeres la Rueda hizo posible un año más la celebración de Santa Águeda, en la que la alcaldesa, Reyes Oliva, entregó el bastón de mano en el salón municipal a Adoración Izquierdo.

En Ólvega la celebración estuvo organizada por la Asociación la Niña del Moncayo, el sábado, y se prolongó hasta bien entrada la noche. La villa es uno de los pocos municipios donde no se elige alcaldesa, según indicaron fuentes municipales. Ello no resta júbilo a la fiesta, con procesión y misa, así como reparto del dulce típico de la santa y bingo, así como una cena.

En El Burgo, el alcalde, Jesús Alonso Romero, recibió en el salón de plenos el sábado a un grupo de mujeres en un acto en el que se proclamó alcaldesa a Victorina de Pablo, a la que le fue impuesta la banda acreditativa por Eladia Antón, alcaldesa saliente, y recibió el bastón de mando de manos del alcalde.

Jesús Alonso resaltó la iniciativa que un grupo de mujeres tuvo hace unos años de celebrar la fiesta con este formato e instó a «mantener en lo sucesivo, y si fuera posible incrementar, este espíritu festivo y participativo». Alonso manifestó que «Santa Águeda encarna gráficamente el espíritu femenino que no se doblega ante las adversidades, que es un ejemplo de firmeza en la defensa de unos valores, de unos principios, un ejemplo de la rectitud y de la nobleza que adorna a nuestras mujeres». Alonso concluyó felicitando a todas las mujeres asegurando que son «parte fundamental de nuestra sociedad y de nuestra villa». Promovida por la Asociación de Mujeres Virgen del Espino, el acto contó con la asistencia de más de 50 mujeres, algunas de las cuales interpretaron en el mismo salón de plenos canciones tradicionales y compuestas para la ocasión y declamaron algunas poesías.

Después de pasar por el Ayuntamiento, las ‘águedas’ asistieron a la misa en la ermita de San Antón, desfilaron y bailaron por las calles y plazas más céntricas acompañadas por una charanga y repartieron rosquillos elaborados por ellas mismas, informaron fuentes municipales.