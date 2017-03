La abstención del PSOE dará luz verde a los Presupuestos en el pleno

El compromiso del grupo socialista de Almazán de abstenerse en el próximo pleno da luz verde a la aprobación de los Presupuestos Municipales para 2017. El equipo de Gobierno de Almazán ha incorporado en el borrador las partidas económicas propuestas por el equipo de Jesús Cedazo, quien ayer se comprometió a abstenerse en el pleno después de hacerlo en la comisión informativa, en la que se dictaminaron las cuentas con el voto favorable del equipo de Gobierno y la abstención del PP.

El grupo de concejales no adscritos ha incluido las principales reclamaciones que el grupo socialista puso encima de la mesa en las sucesivas reuniones que se han celebrado desde que la oposición tumbó las cuentas a José Antonio de Miguel en el pasado pleno extraordinario.

Aunque los socialistas se abstuvieron en la comisión, el alcalde, José Antonio de Miguel, expresó ayer que espera «contar con el voto favorable del PSOE en el pleno».

El equipo de José Antonio de Miguel ha modificado el borrador para incorporar una partida de 30.000 euros que se empleará en la elaboración de un estudio sobre el estado del parque de La Arboleda y otros 20.000 euros para desarrollar un programa cultural, en el que se involucrará al municipio con la celebración de Numancia 2017. Ambas suman 50.000 euros que se van a retirar de las previsiones que se habían habilitado para la clausura y cierre de una escombrera.

Almazán de camino a Numancia es el proyecto que el grupo socialista adnamantino quiere poner en marcha para sumarse a la efeméride de la gesta de Numancia, en coordinación con otras administraciones. Una iniciativa cultural que no se encuentra todavía definida y «a la que esperamos dar forma en las próximas semanas para lo que esperamos las ideas del PSOE, ya que ha partido de ellos», significó el alcalde.

PLAN DE EMPLEO

De Miguel también ha aceptado incrementar la partida dirigida al Plan de Empleo respecto a la cuantía del año anterior en 25.000 euros, de tal manera que la cantidad para contratación de personal de esta anualidad subirá hasta los 175.000 euros. Los socialistas también pidieron la constitución de una comisión de seguimiento permanente, con reuniones frecuentes, para conocer el desarrollo de las contrataciones que se formalizan dentro de este plan de empleo. Asimismo, el portavoz socialista, Jesús Cedazo, recalcó al equipo de Gobierno la necesidad de ejecutar las inversiones en la construcción del parque en la zona de El Cinto, «en el que ha habido un movimiento de tierras pero no se ha hecho nada y llevamos mucho tiempo esperando», puntualizó, a la vez que recordó que están pendientes el arreglo de infraestructuras deportivas. La partida para el incremento del Plan de Empleo se detrae de la asignada inicialmente a un plan de emprendimiento que se elevaba a 35.000 euros.

El PSOE se comprometió a un voto de abstención para sacar adelante los Presupuestos de 2017 que este año se han retrasado en el Ayuntamiento adnamantino, lo que ha originado la prórroga de los del año pasado. La partida presupuestaria, tras los cambios, es la misma, 7,8 millones de euros, en los que se incluye el presupuesto de la Residencia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Por su parte, la concejala, Montse Torres, también se abstuvo ayer en la comisión informativa tras conocer la modificación del borrador presupuestario. Asimismo mostró su malestar por no haber formado parte de la negociación en las pasadas semanas y puntualizó que en la comisión, que se celebró el 27 de febrero, presentó algunas consideraciones al primer borrador que elaboró entonces el equipo de Gobierno, «al igual que lo hicieron los concejales socialistas, entonces se dieron opiniones», significó. En este sentido Torres señaló que «igual de propuestas fueron las del PSOE que las mías, por eso no hay justificación para que después el alcalde no me convoque a la negociación y lo acuerde solo con el PSOE».

Torres explicó que la comisión de febrero planteó su preocupación sobre la partida presupuestaria que se había destinado al plan de emprendimiento, un total de 35.000 euros, cuando la cuantía habilitada durante el año anterior, 50.000 euros, no se había ejecutada «y ahora cuando he revisado el borrador veo que se ha incrementado el plan de empleo con parte de esta partida», agregó.

La partida inversora de este borrador se eleva a 1,2 millones. El Ayuntamiento pretende continuar con las obras de recuperación de la muralla, por lo que se procederá a la compra de inmuebles en la calle General Martínez para liberarla de los viejos edificios y comenzar con la segunda fase marcada en el Plan Director. Este año también se trabajará en el proyecto de la nueva plaza de la Gran Vía, aunque la inversión se pospondrá para el próximo año.