2.500 firmas exigen las consultas de Pedriatría diaria y a jornada completa

Unas 2.500 firmas reclaman a la Gerencia de Sanidad de la Junta de Castilla y León un servicio de pediatría diario y a jornada completa. La iniciativa ha surgido de un grupo de padres afectados que han remitido una carta al Gobierno regional con 1.961 firmas y el sábado se colgó la reclamación en la plataforma Change.org, donde se han sumado más de 500 firmas.

La petición reclama una ampliación del servicio de Pediatría para mejorarlo, dado que en la actualidad solo se encuentra abierto durante nueve horas semanales, tres días a la semana y tres horas cada día. Queda descubierto los martes y los jueves. Además los periodos vacacionales no se cubren, como así ha ocurrido entre los días dos y 15 de enero de este año, en medio un importante epidemia de gripe.

Esta situación obliga a los padres a desplazarse al servicio de urgencia del hospital Santa Bárbara de Soria con los niños que tienen fiebre o bien tienen que ser atendidos en consultas privadas. Hace unos meses la Gerencia planteó ampliar de 9 a 12 horas las consultas, pero no lo han hecho, según se recoge en un escrito de los afectados. Las consecuencias de este insuficiente servicio son el colapso de la consulta durante los días que está abierta los días de atención, en los que existen verdaderas dificultades para encontrar horarios de consulta que se encuentran desbordada, ante la numerosa demanda. No obstante, los facultativos del servicio de Pediatría hacen todo lo posible por atender a los niños demandantes. Los padres han presentado numerosas reclamaciones, así como lo han hecho los médicos, pero no han sido atendidas.

Los firmantes, ante esta situación, consideraron que se está limitando de forma directa la protección de la salud para un colectivo especialmente vulnerable, como son los niños.

Del Área de Salud de Ólvega depende una población de 586 niños, menores de 14 años de las localidades de Ólvega, Borobia, Noviercas, Beratón, Pomer, Hinojosa, Ciria, Pinilla del Campo, Muro, Tajahuerce, La Cueva y Pozalmuro.

Por último, el escrito se refirió al artículo 43 de la Constitución Española que establece el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de la salud a todos los ciudadanos. El mismo impone a los poderes públicos «la previsión de medidas y la fijación de las prestaciones y servicios necesarios para organizar y tutelar la salud pública».