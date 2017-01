El 'zasca' de Mejide a Rufián por llevar una chaqueta de Zara

El diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se sentó en el plató de 'Chester in love' preparado para rebatir las preguntas intencionadas de Risto Mejide, quién le tenía preparada una batería de comentarios suyos en Twitter para dejarle en evidencia. Y lo consiguió.

Después de unos diez minutos de programa charlando sobre fama y populismo, llegó el momento que Cuatro había estado promocionando durante días. Risto le mostró una lista de publicaciones en la red social en las que el diputado republicano critica el conglomerado empresarial de Amancio Ortega. Sin rodeos, Mejide le lanzó: "Una multinacional no es lo mismo que una mercería. Hoy llevas Asics, ¿empezamos a ver donde las fabrican? ¿Y la americana, que llevas de dónde es? Ah, es de Zara. La coherencia... estás subvencionando a los niños de Delhi", atacó el publicista, ante un Rufián atónito que intentaba defenderse pero que se encontraba con la sonrisa y la recreación de Mejide en su pequeña victoria.

"Si al final a un político solo puedes recriminarle que lleva unas Nike, hay algo que de verdad no entiendo", argumentó el diputado de ERC, quien invitó al presentador a fijarse "más en Rato". "Puedes comprar en Zara y ser crítico con la política neoliberal", intentó zanjar Rufián. Pero el contraataque de Mejide no se hizo esperar: "El consumidor es más poderoso, hoy en día, que el votante. Si no estás de acuerdo con una marca no compres, y trata de que la gente no lo haga. Eso es coherencia y es lo que se le exige a un político. Si quieres ser coherente con tu crítica, no puedes comprar ahí. Tus actos y tus palabras no son lo mismo, y eso en política es un pecado mortal".

Rufián, precavido con lo sucedido y conocedor de la repercusión que tendría el programa, publicó una imagen en Twitter de la chaqueta tricolor de Venezuela. "La próxima vez me pongo esta y lo petamos", comentó el republicano, aparentemente dispuesto a sentarse de nuevo con Mejide.

Gracias a @ristomejide y al equipo de @Chester_in_love. La próxima vez me pongo esta y lo petamos. Un abrazo. pic.twitter.com/HwyyYrzyja — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 22 de enero de 2017

"RIVERA ES SÚPER CUÑADO"

Rufián, por su parte, aprovechó para atizar a sus contricantes políticos, en especial al líder de Ciudadanos. "Rivera es súper cuñado, si le ves un rato dices que le falta un plato de gambas al lado", afirmó, y añadió que le hace sentir como Bruce Willis en la película 'El sexto sentido': "Me lo cruzo en el Congreso y me convierto en invisible, no me ve". "Me gustaría algún día hablar con él, nunca lo hemos hecho", aseguró. Por último, comentó que "Vito Corleone es Fernández Díaz y Voldemort es Rajoy".