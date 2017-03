Zapatero arropará a Díaz en su presentación para liderar el PSOE

El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado este lunes que acudirá el próximo domingo 26 de marzo a la presentación de Susana Díazcomo candidata a la Secretaría General del partido, si bien no intervendrá en el acto ni participará en la campaña de la presidenta de la Junta. "Estaré en el acto del domingo, entre otras cosas porque Susana Díaz me ha invitado a la presentación de su candidatura y yo respondo a las invitaciones", indicó Rodríguez Zapatero, quien reiteró su consideración de que la presidenta de Andalucía "tiene muy buenas condiciones para ser la secretaria general del PSOE".

El expresidente destacó la "convicción" con la que Díaz defiende "la historia y el legado del PSOE". "Para mí eso la da carácter, me resulta my convincente y considero que es una condición esencial para volver a ser mayoría en el país", subrayó. "Me gusta que los compañeros hablan bien otros compañeros, los que defienden el PSOE", insistió.

"ARRASTRA MAYORÍAS"

"Susana Díaz me da seguridad. Tiene coherencia y capacidad de arrastre con mayorías", indicó el expresidente en declaraciones a Onda Cero. Asimismo, considera que lidera el proyecto "que más puede cohesionar a la sociedad y más puede ayudar a los que han sufrido la crisis".

A pesar de confirmar su asistencia al acto de presentación, Rodríguez Zapatero descartó que vaya a participar en la campaña a la Secretaría General. En este sentido, indicó que son los candidatos "quienes deben hacer campaña y demostrar sus cualidades y que tienen un proyecto de futuro para el país", indicó el expresidente, tras confesar que votó al ex secretario general Pedro Sánchez en las últimas primarias del PSOE. Díaz anunciará oficialmente su candidatura a liderar el PSOE en un acto el próximo domingo, con lo que arrancará la pugna con los otros dos candidatos a dirigir el partido, Pedro Sánchez y Patxi López, que se dirimirá en las primarias que se celebrarán el próximo mes de mayo.

El mismo domingo, Sánchez celebrará un acto junto a militantes y simpatizantes socialistas en Burjassot (València). El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig,expresó la semana pasado su intención de acudir al acto de Díaz en Madrid, aunque dijo que su asistencia "dependerá" de "una cuestión de agenda".