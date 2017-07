Zapata deja Podemos tras ser expedientado por no aportar parte de su salario al partido

La comisión de garantías de Podemos en la Comunidad de Madrid ha abierto expediente a varios concejales del Ayuntamiento capitaneado por Manuela Carmena por no aportar al partido parte de su sueldo. Esto ha provocado que el edil Guillermo Zapata, protagonista de la polémica de los tuits sobre Irene Villa, y el delegado de Seguridad Javier Barbero, hayan hecho pública su decisión de darse de baja del partido.

En concreto, Podemos ha exigido que contribuyan a financiar la organización con parte de su sueldo a siete concejales, además de Zapata y Barbero, Rommy Arce, Pablo Soto, Celia Mayer, Pablo Carmona y Montserrat Galcerán, por ser cargos públicos incritos en la formación y considerar que deben cumplir con el código ético y la carta financiera de la formación.

Por contra, el resto de ediles o sí han donado parte de sus retribuciones o, como Carmena, no están inscritos en Podemos.Ahora Madrid es un partido instrumental, confluencia de Podemos, que tiene su propio código ético. Por ello, Zapata alega que se ha dado de baja de la formación morada, al considerar que se debe a los requisitos de Ahora Madrid, si bien con "cierta pena".

El partido capitaneado por Pablo Iglesias exige a sus cargos que entreguen la parte del sueldo que exceda los tres salarios mínimos.

"Cualquier organización tiene derecho a poner en marcha los mecanismos que considere orgánica y financieramente en relación a lo que considera sus bases, sus cargos, etc. Así que más allá de la cierta pena que me da perder ese vínculo con Podemos, creo que era lo más razonable para no dar lugar a equívocos. Como siempre y cómo hasta ahora, toda la disposición para echar manos en lo que pueda echarlas", ha señalado Zapata.