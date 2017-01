Verstrynge: "Cuando el poder no puede justificar a la Monarquía, usa la represión"

El exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge ha asegurado este martes que su juicio es un acto de "represión" contra aquellos que critican a la Monarquía. En este sentido, ha recalcado que es inocente y que no empujó a ningún policía durante la manifestación tras la proclamación de Felipe VI en julio del 2014 en la que fue detenido.

Antes del juicio, en declaraciones a los periodistas, ha opinado que "cuando el poder no puede justificar algo como la Monarquía, usa la represión" y ha remarcado su inocencia ya que, según él, no empujó a ningún policía para saltarse el cordón policial organizado ante la manifestación no autorizada que se celebró en la Puerta del Sol. "Yo intenté irme a casa con mi hijo menor, nada más", ha afirmado.

El expolítico se enfrenta a una petición del fiscal de tres años y medio de prisión por un delito de atentado contra la autoridad y otro de lesiones. "No tengo problema, tengo un montón de libros por leer", ha desafiado Verstrynge al ser preguntado por la posibilidad de ir a la cárcel.

PROTESTA REPUBLICANA

Junto a él, se sientan en el banquillo otros dos detenidos en esa protesta, para quienes el representante del ministerio público pide dos años de cárcel en un caso por los mismos delitos que Verstrynge y ocho meses en el otro por un delito de resistencia.

Según Verstrynge, la clave del juicio es que se trataba de una manifestación republicana y que él llevaba una camiseta con la bandera republicana. "La Policía iba a por las banderas", ha dicho.

Un grupo de personas del público ha aplaudido a todos los procesados al entrar en la sala y han coreado "República, República", por lo que han sido advertidos por la seguridad de que serían desalojados si no guardaban silencio. También fuera de los juzgados de lo Penal de Madrid se han concentrado varios simpatizantes, entre ellos el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, con una pancarta que defiende: "Ser republicano no es delito".