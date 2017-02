Uno de los fundadores de Podemos acusa al entorno de Iglesias de la "destrucción" del partido

Luis Alegre es uno de los cinco cofundadores del partido y portavoz de la organización en sus orígenes. Organizó la asamblea fundacional de Vistalegre y era de la máxima confianza de Pablo Iglesias. Su perfil discreto y su escasa proyección pública hizo necesario que la dirección se volcara en las primarias autonómicas para apoyarle, en el 2015, cuando ganó por la mínima al anticapitalista Miguel Urbán. Pero, en pleno incendio en Podemos, ha decidido levantar la voz. En un artículo en el diario.es titulado '¿Qué está pasando en Podemos?' ha acusado al entorno del líder del partido de llevar a la formación morada a la destrucción.

"El actual equipo de Pablo Iglesias entró en Podemos con un objetivo que solo podía conducir a la destrucción del proyecto con la intención de excluir a todos los que no formaran parte de su pandilla. No son más de 4 o 5 personas pero suficientes para dar al traste con todo", explica en un encendido texto. "No me puede pedir que vote a una lista llena de gente que, honestamente, creo que va a acabar con él y con Podemos sin miramientos", razona Alegre, en plena cuenta atrás hacia Vistalegre II. Viejo amigo de Iglesias, considera que se ha rodeado en los últimos tiempos de la gente equivocada. En su artículo señala directamente a Rafa Mayoral, Irene Montero y Juanma del Olmo.

"Aún no consigo entender cómo Pablo lo ha permitido. Soy su amigo desde hace más de 20 años y sé que Pablo no es así. Lo único que se me ocurre pensar es que sigue sin tener ni idea del tipo de cosas que se hacen en su nombre. Pablo es un hombre de honor por encima de todo. Y cuida hasta la muerte a la gente que considera sus amigos. Pero creo que ahora se confunde: llama amigos a quienes no tienen más interés que el de mantener su posición excluyente, incluso si eso implica la destrucción de Pablo (y, por lo tanto, de Podemos)". Convencido de que Iglesias veré tarde o temprano la realidad, cree que cuando llegue ese día puede ser demasiado tarde. "Estoy seguro de que Pablo se dará cuenta un año o dos después de que le hayan matado los suyos, pero ya será tarde. No creo que este artículo cambie nada".