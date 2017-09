Turull acusa a Santamaría de hacer de presidenta 'de facto' del Constitucional

El 'conseller' de Presidencia, Jordi Turull, ha afeado este jueves las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que dijo ayer que el Gobierno lo tiene todo preparado para que el Tribunal Constitucional (TC) anule de inmediato la aprobación de las leyes de ruptura.

"La independencia del TC -a no ser que reaccione de alguna manera- es indescriptible y cualquier observador ve que la señora Sénz de Santamaría hace de presidenta de facto del TC porque dice cuándo y cómo se reunirán y cuánto tiempo disponen. Si quisiera mantener algo de presitigio, el TC debería salir a decirle a la vicepresidenta que actuarán cuando consideren. Pero no nos ha sorprendido, tampoco. No hay ninguna novedad", ha manifestado el también portavoz del Govern.

"Hacer lo que sea" para que se vote el 1-O

Turull ha dejado en manos de los grupos parlamentarios la vía de aprobación de la ley del referéndum. "No nos engañemos, el problema no es cómo se tramita sino lo que se tramita, algunos harán lo que sea para impedirlo, estamos legitimados para hacer todo lo posible y más para hacerlo posible", ha añadido. "Si alguien se pensaba que anulándonos la reforma del reglamento pararía el 1-O se equivoca", ha subrayado. "Dada que nuestra prioridad es que el 1-O se vote, anunciaremos de qué manera se tramitará el amparo legal cuando creamos oportuno, el peso de la decisión será de los grupos parlamentarios" de Junts pel Sí y la CUP.

Turull ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa de presentación de los actos institucionales del Govern y el Parlament con motivo de la Diada de este año. Ha explicado que el concepto clave será la palabra "libertad" y el reconocimiento a la lucha de personas y organizaciones por los derechos humanos.

"El mensaje es la palabra 'libertad', que será el concepto básico. Los colores de la 'senyera' son los protagonistas de la imagen a los que se ha sumado el negro", en el cartel oficial, ha explicado Turull, que ha explicado que el acto central tendré lugar en la plaza del Centre Cultural del Born.



Cartel de los actos institucionales de la Diada de este año. / ALBERT BERTRAN

"Es bueno reafirmar el concepto de democracia y libertad, de los derechos fundamentales de las personas, de enviar el mensaje de la capacidad transformadroa que tienen pequeñas o grandes acciones", ha añadido, con un recordatorio por los atentados de Barcelona y Cambrils. "Le queremos dar la máxima solemnidad", ha afirmado el 'conseller'.

El acto, partiendo de la declaración universal de los derechos humanos, rememorará entre otros actos la "pequeña" acción de Rosa Parks cuando no quiso levantarse para cederle su asiento a un hombre de raza blanca en un autobús, las acciones de las sufragistas, la lección de vida de Neus Catalá en campos de exterminio nazis, la lucha de las personas LGTBI, el fortalecimiento de los derechos sociales, las acciones en defensa de la protección del medio natural y el derecho a la autodeterminación de las personas. Participarán en la conmemoración diversos actores, músicos y cantantes, como es habitual.

La oposición ha de sentirse cómoda

"Es un acto pensado para que todos se sientan a gusto, todo el mundo se podrá sentir tremendamente cómodo, a partir de aquí no podemos intervenir en la decisión de cada grupo parlamentario", ha respondido a preguntas sobre si partidos de la oposición pueden sentirse incómodos con la celebración de la Diada el día 10 en el Born.

Medalla de oro por la gestión de los atentados

El vicepresidente primero del Parlament, Lluís Guinó, ha recordado que con motivo de la Diada se concederá la medalla de honor en categoría de oro que la Cámara catalana ha concedido por unanimidad a los distintos cuerpos de seguridad y de emergencias ante los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils. "El Parlament, en un acuerdo de Mesa votado por todos los miembros, con el consenso necesario, consideró que los Mossos, la Guardia Urbana de Barcelona, la policía local de Cambrils, los servicios de emergencias y urgencias, los bomberos de Barcelona y la Generalitat, Protección Ccivil, el CEM, la Cruz Roja y en último término el instituto de medicina legal y ciencias forenses" recibieran la medalla de honor en categoría de oro del Parlament reconociendo la tarea de estos cuerpos.

Evitar el partidismo

"No queremos convertir este reconocimiento en ninguna polémica, el acuerdo se tomó por unanimidad, defendemos que estas cuestiones no se transformen en polémicas políticas, ahora no es el momento", ha añadido Guinó.

El vicepresidente ha aprovechado por agradecer a la ciudadanía que ayudó en el atentado de la Rambla hasta las personas que no pudieron salir de noche a la ciudad y quedaron parados en la ronda de Dalt. También se ha referido a los médicos y enfermeros de los hospitales de forma elogiosa. Además, como cada año, durante el Onze de Setembre habrá puertas abiertas en el Parlament.