El TSJC imputa también a Nuet y cita a Forcadell el 8 de mayo por la resolución del referéndum unilateral

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citado a declarar como imputados a todos los miembros de la Mesa del Parlament a raíz de la querella que presentó la fiscalía contra ellos al permitir que se tramitara la propuesta de resolución de Junts pel Sí y la CUP que abogaba por convocar un referéndum unilateral sobre la independencia y que fue aprobada con los votos de estos dos grupos el pasado 6 de octubre. En aquella demanda, el ministerio público evitó señalar al diputado de Catalunya Sí que es Pot Joan Josep Nuet alegando que no es independentista, pero el TSJC ha decidido citarlo igualmente como imputado. Deberá comparecer el 23 de mayo.

Las primeras en declarar serán la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la secretaria primera, Anna Simó, que deberán ir a los juzgados el 8 de mayo. Tras ellas deberán hacerlo otros dos diputados de JxSí, Lluís Corominas y Ramona Barrufet, y finalmente lo hará Nuet, el día 23. Aunque el fiscal no pidiera esta última imputación, los jueces, en función de la querella, pueden reclamar la presencia de otras personas que participaron en los hechos, como hizo Nuet.



"ACTUÓ CON CREENCIA ERRÓNEA"



Las razones que ofreció la fiscalía para no imputar a Nuet fueron, entre otras, que este diputado "actuó en la creencia errónea de estar cumpliendo con sus funciones como miembro de la Mesa, considerando que el control que podía ejercer este órgano era meramente formal". Asimismo, la acusación publica alegaba que Nuet "no pretendía como los querellados incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional ni llevar adelante un proyecto político con total desprecio a la Constitución de 1978", argumento que redondeó alegando que "la trayectoria" del diputado de Catalunya Sí que es Pot así lo demuestra: nunca a votado a favor de aquellas resoluciones que defendían la vía unilateral para separar Cataluña de España.

Aquella distición que hizo el fiscal entre los miembros de la Mesa de JxSí y el propio Nuet avivó más si cabe la tormenta política y el mismo diputado denunció la "discriminación ideologógica" y la "politización chapucera e intolerable". "Hoy queda más claro que nunca: no se querellan por hechos, se querellan por lo que somos y pensamos. Solo si eres independentista mereces ser juzgado", se quejó Forcadell. Este martes, la presidenta de la Cámara ha tuiteado su citación para el día 8 y ha persisitido en que no cambiará su forma de actuar. "En la Mesa hemos trabajado siempre para favorecer el debate y no coartarlo, porque la palabra debe ser libre en el Parlament. ¡Así continuaremos!".