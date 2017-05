Trump echa del despacho Oval a un periodista que le formula una pregunta incómoda

El presidente de EEUU, Donald Trump, interrumpió bruscamente una entrevista que le estaba realizando el periodista de la cadena CBS John Dickerson cuando éste le preguntó por sus falsas acusaciones de que su predecesor,Barack Obama, había grabado sus conversaciones justo antes de las elecciones presidenciales del pasado noviembre.

La entrevista, previamente grabada el pasado sábado, se ha emitido este lunes en el programa 'Face the nation'. Dickerson le pregunta por el tuit de Trump en que el pasado 4 de marzo hizo la acusación a Obama. "Se lo pregunto porque no queremos noticias falsas.Quiero oirlo del presidente Trump", subraya el entrevistador. En este punto el jefe de la Casa Blanca se muestra agitado y mueve ostensiblemente los brazos. "No tiene que preguntarmelo", replica.

PROGRAMA SOBRE LOS 100 DÍAS

"¿Por que?", insiste Dickerson. "Porque yo tengo mis propias opiniones. Ud puede tener las suyas", le espeta Trump. Y acto seguido añade: "De acuerdo, esto es suficiente. Muchas gracias". Y da por terminada la entrevista. El presidente se aleja del entrevistador y se sienta en su mesa de trabajo del despacho Oval y el periodista se ve obligado a marcharse.

Pese al incidente, Dickerson, que preparaba el programa sobre los primeros 100 días de la presidencia de Trump, viajó horas después con Trump a Pensilvania donde el jefe de la Casa Blanca participó en un mitin.