Tesoreros de partidos abogan por medidas para incentivar las donaciones privadas

Los responsables de las finanzas de los cuatro principales partidos de ámbito nacional, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, han coincidido hoy en la conveniencia de adoptar medidas para incentivar la financiación privada de las formaciones políticas.

Ante la comisión del Congreso para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales han comparecido la tesorera del PP (Carmen Navarro), el gerente del PSOE (Gregorio Martínez), el responsable económico-financiero de Podemos (Daniel de Frutos) y el secretario de finanzas de Ciudadanos (Carlos Cuadrado). Los cuatro han dado detalles de la forma en que se financia cada uno de sus partidos y han hecho sugerencias de futuro.

Navarro ha explicado que está a favor de cualquier medida que ahonde en la transparencia de las aportaciones privadas a los partidos porque hay poca financiación privada respecto a la pública, pero ha señalado que se ha tendido a ello porque se han ido adoptando decisiones en esa dirección. Así, ha recordado que, por ejemplo, se ha legislado que los donantes deben ser públicos.

"A lo mejor a la gente no le gusta que sepan que ha dado un determinado dinero a un partido. Quizás tenemos que echar un poco marcha atrás en lo que estamos haciendo de las donaciones privadas, como dejar que no sean públicas porque a los donantes a lo mejor no les gusta, o superar un poco los límites. Me parece -ha insistido- que deberíamos avanzar en eso".

Sin embargo, no se ha mostrado muy partidaria de las microdonaciones porque considera que es un sistema muy difícil de controlar.

MAYOR IMPLICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Sí lo ha hecho el gerente del PSOE, Gregorio Martínez, quien cree que una mayor "cultura de la donación" privada sería positiva para que hubiera una mayor implicación de la sociedad.

Tras recordar que en 2015 un 75 por ciento de los ingresos del PSOE fueron procedentes de fondos públicos y el resto de cuotas de afiliados y aportaciones de simpatizantes, ha considerado que no es la distribución ideal.

Por ello, se ha inclinado por explorar medidas que incentiven las donaciones a los partidos, como incrementar aún más los estímulos fiscales a las microdonaciones teniendo en cuenta el nivel de renta del donante.

Para mejorar la financiación, también ha abogado por recuperar el límite de las donaciones de personas jurídicas a las fundaciones vinculadas a los partidos.

En la línea del PSOE, Daniel de Frutos, responsable de finanzas de Podemos, ha apostado por medidas que aumenten la confianza de los ciudadanos en los partidos, como la regulación de microdonaciones con un mayor incentivo fiscal y el establecimiento de cuotas o aportaciones privadas limitando el importe.

El crowfunding es un sistema que, según De Frutos, facilita que todos los donantes queden perfectamente identificados con nombre, DNI y todos los requisitos legales, y tiene la garantía de que el partido indica la finalidad, es decir, dice a la ciudadanía "para qué quiere ese dinero" y especifica un presupuesto.

Igualmente, ha considerado positivo ir eliminando las donaciones a través de "efectivo", ya que cree que actualmente los medios de pago electrónico son "bastante seguros" e "identifican perfectamente a las personas".

AHORRAR EL MÁXIMO AL ERARIO PÚBLICO

El responsable de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha defendido que la financiación privada de los partidos fuera "toda la que se pudiera" para ahorrar el máximo al erario público, pero sin atreverse a concretar en qué medida.

No está en contra de las microdonaciones, pero sí cree que hay que legislarlo en profundidad porque no aporta "ninguna claridad" ni a los donantes ni a los partidos.

Ante la comisión, la representante del PP ha defendido el rigor de las cuentas de su partido y las medidas contra la corrupción acordadas en "el lustro más fértil" de la democracia frente a esa lacra.

Pero ha evitado contestar a las críticas de la oposición sobre los casos de supuesta financiación irregular del PP porque no eran el objeto de su comparecencia y se referían a hechos anteriores a que asumiera el cargo de tesorera.

El portavoz socialista en la comisión, Artemi Rallo, había calificado de "periodo negro de la historia reciente" los últimos años "protagonizados por la financiación ilegal del PP", mientras que el portavoz de Podemos, el juez Juan Pedro Yllanes, ha reprochado también a los populares escándalos como el de la "caja B".