Tensiones entre Podem y la dirección de Podemos a cuenta del 1-O

Continúan los roces entre el líder de Podem, Albano Dante Fachin, y la dirección de Podemos a cuenta del referéndum fijado para el 1 de octubre. Según desvela Fachin este lunes en una entrevista en 'El País', Pablo Iglesias y Pablo Echenique le han pedido que dimita por su apuesta por participar en la consulta como acto de movilización.

En la entrevista, Fachin recalca que lo que decidieron las bases de Podem (el 60% de los círculos acordaron participar en el referéndum) "no concuerda exactamente con la postura de Iglesias". "Dijo que si fuese catalán no iría a votar. Pero como es obvio, no es catalán, en un chico de Vallecas", añade irónicamente, tras reafirmar su intención de celebrar una nueva consulta sobre el 1-O a principios de septiembre.

Las afirmaciones de Fachin han sido inmediatamente negadas por Echenique, quien de saque le ha acusado de "faltar a la verdad". "Nunca te pedimos que dimitieras". Según el secretario de organización, lo que la dirección pidió al líder de Podem fue que convocara una asamblea ciudadana para "darle la palabra a la gente" y recuerda que en Murcia se adoptó esta fórmula y ganó el mismo secretario general con un equipo renovado.

"Todo esto te lo dijimos con respeto en la reunión que tuvimos en Madrid y lo reitero ahora para que quede claro", añade Echenique antes de volver a pedirle a Fachin que diga la verdad. "Los inscritos de Podem se lo merecen", concluye.

1) Compañero @AlbanoDante76, más allá de las diferencias, no faltemos a la verdad. Nunca te pedimos que dimitieras. https://t.co/Jx35m0lKuL — Pablo Echenique (@pnique) 6 de agosto de 2017

2) Como ya he explicado públicamente, te recomendamos que convocases una Asamblea Ciudadana completa y siempre aclarando que es tu decisión. — Pablo Echenique (@pnique) 6 de agosto de 2017

3) Convocar una Asamblea Ciudadana no es dimitir, es darle la palabra a la gente para decidirlo todo. Cualquiera se puede presentar. — Pablo Echenique (@pnique) 6 de agosto de 2017

4) De hecho, en Murcia ocurrió justo esto y ha ganado el mismo Secretario General, aunque con equipo renovado. — Pablo Echenique (@pnique) 6 de agosto de 2017

5) Todo esto te lo dijimos con respeto en la reunión que tuvimos en Madrid y lo reitero ahora para que quede claro. — Pablo Echenique (@pnique) 6 de agosto de 2017

6) Lo que ocurra en Podem lo decidirá Podem y las diferencias políticas son enriquecedoras, pero tengamos el debate diciendo la verdad. — Pablo Echenique (@pnique) 6 de agosto de 2017

7) L@s inscrit@s de Podem se lo merecen. — Pablo Echenique (@pnique) 6 de agosto de 2017

El líder de Anticapitalistas, Miguel Urbán, también ha mostrado su malestar por las declaraciones de Fachin. En declaraciones a la cadena SER, Urbán le ha reprochado este lunes su actitud y ha señalado que su respuesta en la prensa dificulta todavía más el entendimiento entre Madrid y Barcelona.

"Las declaraciones de Albano no ayudan a tener un debate sosegado", ha opinado, al tiempo que ha pedido "responsabilidad política".

Urbán ha apoyado la idea de la dirección de Podemos, que pide al líder en Cataluña que convoque una nueva asamblea ciudadana y ha pedido que "la pluralidad y la democracia" que Fachin ha demostrado convocando consultas a sus inscritos "se ejerza también dentro de la dirección catalana". En este sentido, ha puesto de relieve que el dirigente haya "apartado a parte importante de la lista con la que ganó".