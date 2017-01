Soraya Rodríguez (PSOE): "Es muy lamentable lo que sucede en mi partido"

La diputada y exportavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, abandonó el lunes una reunión de los socialistas de Valladolid después de que fuera increpada por un grupo de militantes, que la acusaron de "traidora", por la defensa que hizo de la actual gestora nacional del partido. Rodríguez ha rechazado este miércoles la actitud de algunos de sus compañeros que, según ella, "pretenden suprimir el argumento por el insulto y la descalificación personal" y ha considerado que es "muy lamentable" lo que sucede actualmente en su partido.

"Nunca la discrepancia política, el tener distintos posicionamientos políticos o apoyar a un compañero significan estar contra otro. Quien no entiende esto está en una posición en la que está evitando lademocracia", ha afirmado Rodríguez en una entrevista en Radio Nacional de España. "Aquellos que están pidiendo primarias cada día no pueden descalificar al primer compañero que da un paso adelante", ha afirmado la también presidenta del PSOE en Castilla y León, a lo que ha añadido que "quienes quieren defender a Pedro Sánchez no le hacen ningún favor con estas actitudes".



Rodríguez ha comentado que lo que se puede escuchar en las grabaciones no es una situación habitual en su agrupación y que se reduce a un grupo limitado de militantes, por lo que no se va a dar por vencida: "A mí no me callan. Llevo desde los 18 años militando en el partido y ahí estaré siempre", ha zanjado.