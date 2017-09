Sánchez sugiere que apoyará a Rajoy si retira las urnas

Aupado por las encuestas y la épica de su regreso a la secretaría general del PSOE, Pedro Sánchez ha presentado este martes su hoja de ruta en este nuevo curso político y ha fijado su posición como partido "de Estado" que debe apoyar al Gobierno ante el desafío independentista. El líder socialista ha intentado no pronunciarse sobre las eventuales medidas que Mariano Rajoy tome ante el 1-O, pero preguntado por su opinión sobre si se deberían retirar las urnas, ha sugerido su respaldo a esta posible decisión. "Ante un hecho ilegal el Estado tiene que garantizar la legalidad. Y ahí me voy a quedar", ha afirmado, sin querer abundar en esa hipótesis.

Aún así Sánchez ha reprochado al 'president' Carles Puigdemont su afirmación, en la que vincula la retirada de las urnas con un "golpe de Estado". "El señor Puigdemont ha leído poco de golpes de estado y de constituciones para plantear el debate en esos términos", ha afeado.

Ha ratificado también que el PSOE pedirá a todos sus ayuntamientos que no participe en el 1-O, que ha calificado de "simulacro". Ante un escenario de ruptura de la legalidad, ha opinado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no debería jugar a la equidistancia. "No puede estar con aquellos que se quieren ir y con aquellos que se quieren quedar", ha zanjado.

Preguntado con insistencia sobre su concepción de nación de naciones, ha situado en este término "al menos" a Cataluña, el País Vasco y Galicia.

MÁS FUERTE

En su intervención en un desayuno informativo en el hotel Villa Magna de Madrid Sánchez ha puesto en valor su victoria frente al PSOE. "Lo que no te mata te hace más fuerte", ha reivindicado para señalar que la ejecutiva, tras su vuelta a la secretaría general "se parece más a España".

El líder socialista ha vuelto a descartar una moción de censura con Pablo Iglesias para expulsar a Rajoy de la Moncloa. "No voy a ser presidente del Gobierno a cualquier precio", ha insistido cada vez que le han planteado esa posibilidad.

Se ha felicitado de que el presidente del Gobierno recibiese con buenos ojos su propuesta de abrir una comisión en el Congreso para abordar el conflicto territorial y ha lamentado que ERC ya haya anunciado que no participará en ella.

SUBIR EL SALARIO

El PSOE se marca como objetivo que en este curso político que arranca los ciudadanos perciban que existe una alternativa de Gobierno real y que esa posibilidad reside en su partido. Para ello, Sánchez ha anunciado que presentará unos Presupuestos alternativos a los del PP para 2018 que demuestren que se puede ofrecer una mayor red de protección social a los ciudadanos que más lo necesitan: jóvenes con escasa expectativas de futuro, parados de larga duración y pensionistas con menor poder adquisitivo.

Otra de las medidas, que el PSOE presentará en su sede este viernes junto a los sindicatos, es un plan para recuperar las rentas, que propone un incremento salarial de entre 2,5% y el 3,5% en cuatro años.