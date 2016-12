Rufián reprocha al ministro del Interior la "impunidad" policial en España

Nueva intervención polémica de Gabriel Rufián en el Congreso. El portavoz adjunto de ERC ha llevado este miércoles el caso de Pedro Álvarez, que según su versión, fue "acribillado a tiros por un un policía nacional" en 1992 en L'Hospitalet sin que el caso ni siquiera se haya siquiera juzgado. "El problema", ha reprochado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, es que hay "un montón de Pedros Álvarez", por lo que ha pedido al integrante del Gobierno que aproveche su poder "para dignificar su memoria". "Basta ya de impunidad", ha reclamado.

La acusación no ha gustado a Zoido, quien en su respuesta, en lasesión de control al Ejecutivo de la Cámara baja, ha "lamentado" que Rufián haya "pretendido manchar el nombre de policías nacionales y poner en tela de juicio su trabajo".

Según el titular del Interior, si un miembro de las fuerzas de seguridad en España "comete un error, lo paga", por lo que "de trato de favor" a los efectivos policiales "nada de nada". Zoido ha asegurado que conocía el caso de Pedro Álvarez, pese a que el republicano no había incluido su nombre en la pregunta escrita previamente trasladada y que, según sus informaciones, no está acreditado que el autor de los tiros que acabaron con su vida los efectuara un policía. "El problema es judicial", ha continuado, "porque hay un archivo de las actuaciones porque no se demostró" la autoría. "Tenemos un Estado de Derecho que entre todos tenemos que defender", ha reclamado a Rufián.