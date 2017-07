Rivera pide a Rajoy que lidere la presión internacional sobre Venezuela

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado este lunes a Mariano Rajoy que “España lidere la presión internacional para que se convoquen elecciones democráticas en Venezuela”. “Por motivos históricos, culturales y económicos somos países amigos y hermanos”, ha argumentado el dirigente naranja.

En su opinión, Nicolás Maduro "no es consciente del icono de libertad en el que se ha convertido Leopoldo López -el líder opositor que salió el sábado de prisión para cumplir arresto domiciliario- y no podrá aguantar mucho más a los presos políticos en la cárcel". De ahí que, en una entrevista en Telecinco, haya apostado que "la presión internacional no levante el pie del acelerador" y porque continúe "la presión del pueblo venezolano" contra el régimen, "que está siendo muy valiente".

Rivera cree que se deben dar tres condiciones para que se empiece a negociar una transición en Venezuela: que se libere a los presos políticos, que se abra un canal humanitario y que se celebren elecciones democráticas.

Por último, el presidente de C's ha criticado a los dirigentes de Podemos que han expresado sus dudas ante la liberación de López. "Son coherente en sus declaraciones pero no quiere decir que sean decentes", ha manifestado.

LA NEGOCIACIÓN

Por su parte, el expresidente socialista Felipe González ha celebrado este lunes la excarcelación y ha expresado que, en su opinión, no se puede dialogar con el Gobierno de Maduro "ni si quiera negociar sobre derechos". "Los presos políticos son incompatibles con la democracia", ha remachado. A su juicio, lo único que hay que negociar "es cómo se va a elecciones para que el pueblo se manifieste".

González, al igual que José María Aznar, siempre se ha mostrado contrario a las gestiones de mediación que ha efectuado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha mantenido informado a Rajoy de su trabajo en Venezuela.

GALLARDÓN CONTRA ZAPATERO

Más duro se ha mostrado el exministro del PP Alberto Ruiz Gallardón, quien ha reconocido que Zapatero ha conseguido "mejorar" la situación personal de López aunque en su opinión su mediación no ha sido "plenamente satisfactoria". Por contra, el exalcalde ha alabado el papel "activo" de González y Aznar, además de la posición del Gobierno de España, por su "firmeza" y "reivindicación de las libertades por encima de cualquier tipo de comodidad o de convivencia".

Gallardón ha cargado además contra el coordinador general de IU, Alberto Garzón, quien llamó "golpista" a López. Según el exministro, su actitud es "mezquina" y "miserable".

En línea con Rivera, la presidenta de la Comunidad de Madrid,Cristina Cifuentes, ha abogado por su parte por seguir con la presión internacional para conseguir la liberación del resto de presos políticos, mientras que su compañera de filas, la popular Andrea Levy, ha considerado que el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, está "del lado de la dictadura" por haber manifestado que no le agrada que López haya sido puesto "en situación de arresto domiciliario" mientras "sigue echando gasolina" contra el régimen.