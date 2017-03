Rivera no ve "ningún motivo" para adelantar las elecciones

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado este viernes que no ve "ningún motivo" para un adelanto electoral en España después del varapalo que sufrió ayer en el Gobierno con el rechazo en el Congreso del decreto sobre la reforma de la estiba (C's se abstuvo).

En declaraciones a Canal Sur Radio, ha señalado que su partido no está por convocar elecciones anticipadas, apuntando que si estuviera en esa posición lo "cómodo hubiera sido hacer lo que hacen otros partidos, decir que no a todo". Así, Rivera se ha mostrado convencido en que los presupuestos saldrán adelante.

A la vez, el dirigente del partido naranja sí que prevé "casi seguro" elecciones en Cataluña el próximo año, así como en Murcia si el PP se sigue "enrocando" en su posición en relación con el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, "imputado por cuatro delitos de corrupción".

Sobre la aprobación de las cuentas del Estado, Rivera ha asegurado que su partido dará luz verde si los populares "cumplen con su palabra" en relación con determinadas partidas sociales y económicas. Ha señalado que, no obstante, en este asunto están "en manos del PSOE", porque el PP y Ciudadanos no pueden sacar adelante los presupuestos si no se cuenta al menos con la abstención del grupo socialista. En este sentido, ha pedido al PSOE que, igual que los naranjas facilitan y permiten que Andalucía tenga presupuestos y estabilidad, tome nota y posibilite, con su abstención, que se puedan sacar adelante los generales: "Debería ser un partido con sentido de Estado", ha sentenciado.