Rivera: "Mas se convirtió en independentista cuando comenzó el proceso judicial del 4%"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este viernes que el 'expresident' de la Generalitat, Artur Mas, "se convirtió en independentista justo cuando comenzaron los procesos judiciales contra el 4%". En este sentido, ha considerado que con el juicio por el 'caso Palau', en el que Millet y Montull aseguraron que Ferrovial utilizó el Palau de la Música para pagar comisiones ilegales al partido nacionalista a cambio de obra pública, "se acaba una etapa en la que Convergència se ha cubierto con la bandera para tapar la cartera".

En declaraciones a TVE, el líder naranja ha señalado que no le sorprende lo que trasciende de las investigaciones sobre la trama del 3% y ha comentado que cuando su partido "ponía en duda en el Parlament la honorabilidad de Pujol o de Mas" les "tachaban de locos".

Sobre la posible vuelta del 'expresident' a la primera línea de la política catalana, Rivera ha dicho que "si Mas tenía alguna confianza, con esto se agota".

ESTABILIDAD EN JAQUE POR LA CORRUPCIÓN

Por otra parte, el presidente de Ciudadanos ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no ponga en jaque la estabilidad "por no cumplir la palabra dada" y le ha sugerido, a él y a al PP, que "se serenen, se tranquilicen" y vayan cumpliendo lo pactado, también en corrupción.

Rivera ha asegurado que el pacto en todo lo económico y social va avanzando pero en el tema de corrupción "Ciudadanos y el PP son antagónicos". No obstante, ha dejado claro que su partido no tiene intención de romper la legislatura, hacer tripartitos o cualquier tipo de pacto y que tampoco contempla un adelanto electoral, ya que cree que sería "muy poco sensato" poner a España "patas arriba por no querer investigar la corrupción".