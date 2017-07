Rivera declara fracasado el referéndum: "No tienen censo, ni urnas, ni papeletas, ni la ley"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado este miércoles el "fracaso" del plan de las fuerzas independentistas catalanas para celebrar un nuevo referéndum, ya que "no tienen censo, ni urnas, ni papeleteas, ni la ley de su lado".

Rivera se ha referido al hecho de que el concurso convocado por la Generalitat para homologar a empresas que fabrican urnas haya sido declarado desierto debido a que ninguna de las dos empresas que optaban a hacerse con la licitación para fabricar 8.000 unidades para el referéndum de octubre haya superado los trámites previos.

"No todo el mundo esta dispuesto a saltarse la ley como (Carles) Puigdemont", ha dicho en una entrevista en la 'Cadena Ser', en alusión al presidente de la Generalitat y el proceso independentista. En su opinión, "habrá muchas empresas que cuando ven un concurso que está recurrido por el Tribunal Constitucional y que está fuera de la ley", deciden "no participar" y "respetar las reglas del juego".

El líder de la formación naranja constata un "fracaso" del independentismo de un "tamaño significativo". "No tienen ni siquiera gente para poner en marcha el referéndum. No tienen censo, no tienen urnas, no tienen papeletas y, sobre todo, no tienen la ley de su lado", ha subrayado. Por eso, les ha pedido que reflexionen y se den cuenta de que "este proceso solo lleva al choque de trenes" y además "divide a la sociedad catalana".

Frente a eso, espera que en un futuro el Gobierno autonómico esté encabezado por alguien que hable de financiación autonómica y de competencias y que no acuda al Senado para reclamar la independencia.

Precisamente, el Govern intenta calmar a la CUP tras el fiasco de las urnas.

PUENTES CON UN PSOE 'PODEMIZADO'

Rivera también espera constatar en su reunión de este miércoles con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la existencia de puentes de comunicación abiertos a pesar del "giro evidente" del líder socialista hacia Podemos.

El líder naranja ha explicado que en su reunión de este martes con el presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, no le encontró preocupado por los casos de corrupción que afectan al PP porque el encuentro se centró sobre todo en la situación económica yla negociación del 'techo de gasto', principal motivo de la convocatoria.

Rivera reconoce que ni el PP ni Rajoy le parecen el partido ni la persona "adecuados" para luchar contra la corrupción, pero las urnas son "caprichosas" y le han dado la victoria dos veces, por lo que la única alternativa es intentar ganar en las siguientes elecciones. En ese escenario, cree evidente que Sánchez ha tomado una "determinación: parecerse más a Podemos" para intentar recuperar los votos que se fueron del PSOE hacia la formación de Pablo Iglesias.

EL PP, EN LA MISMA TESIS SOBRE EL PSOE

En esta misma línea, el coordinador general del PP y vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este miércoles que es "una pena" que el PSOE que dirige Pedro Sánchez esté "echado al monte" y "se haya podemizado de esta manera", sin querer "dialogar" con su partido asuntos como el techo de gasto para 2018. A su entender, ese acuerdo con Podemos para "destruir" tiene "un recorrido bastante limitado" porque no les dan los votos.

"Ahora mismo, el PP está en condiciones de seguir trabajando para conseguir una mayoría que no permita la destrucción sino que permita seguir construyendo y generando estabilidad en España, llegando al final de la legislatura", ha declarado Maillo en una entrevista en Antena 3.

El dirigente del PP ha criticado que Sánchez y Iglesias se reúnan para buscar fórmulas sobre cómo "obstaculizar" la legislatura y "eliminar" reformas impulsadas por el PP. "¿Se han planteado ganar las elecciones en algún momento?", ha preguntado, tras recordar que Mariano Rajoy no lleva ni un año gobernando y la situación económica está mejorando.