Rivera critica la "ocurrencia" de Podemos de suprimir el delito de enaltecimiento

Unidos Podemos presentó este lunes una proposición no de le ley en el Congreso para "suprimir" el artículo 578 del Código Penal que regula el delito de enaltecimiento del terrorismo. Lo hizo en persona el secretario general, Pablo Iglesias, que recordó casos recientes como el de Cassandra, una joven investigada por "reproducir en una red social chistes sobre el fallecimiento de Carrero Blanco", o el del cantante del grupo Def con Dos, César Strawberry. Sin embargo, ese mismo artículo del Código Penal por el que Cassandra y Def con Dos acabaron en la Audiencia Nacional también es el principal instrumento de luchar contra la radicalización yihadista. Por eso, la propuesta de Iglesias le parece una "ocurrencia" a Albert Rivera."Yo no sé si es por querer ganar votos de Bildu", ha dicho este miércoles en una entrevista en Onda Cero. "La idea de Podemos me parece temeraria", ha denunciado.

Rivera ha rechazado que "en plena crisis del terrorismo yihadista" el partido morado progona "suprimir un instrumento para que los policías, jueces y fiscales" protejan a los ciudadanos.



HUMOR NEGRO

En la exposición de motivos, el texto de la proposición de Podemos denuncia que la reforma del Código Penal acometida por el PP en el 2015 ha supuesto una "falta de concreción, que está llevando últimamente a que la Audiencia Nacional juzgue a personas que nada tienen que ver con organizaciones terroristas por manifestaciones que se engloban en el denominado humor negro". Manifestaciones que, admite, "pueden ser de mal gusto o incluso ofensivas", pero "no pueden tildarse de acto terrorista", según Podemos, que añade que "lo que no es delito en la calle, no es delito en Twitter".