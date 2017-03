El rapero Valtonyc denuncia que Deutsche Bank le cierra la cuenta tras ser condenado por sus canciones

El rapero mallorquín Miguel Arenas Beltrán, 'Valtonyc', fue condenado el pasado 22 de febrero por la Audiencia Nacional atres años y seis meses de prisión por injuriar al Rey y ensalzar a ETA y a los Grapo en sus canciones. Y, según ha denunciado este jueves en su página de Facebook, al día siguiente recibía una carta del Deutsche Bank en la que le anunciaban que le cancelarían su cuenta bancaria.

"En Deustche Bank, donde tengo mi nómina, una hipóteca y desde hace 4 años tengo mis ahorros, sin estar en números rojos nunca ni fallar una cuota, me han echado del banco -ha explicado Valtonyc-. El de la sucursal, que es un jambo de "confianza", esta flipando en colores y dice que desde la central me han declarado persona non-grata y que en 2 meses me cierran la cuenta y cortan toda relación conmigo. Tengo que abrirme una cuenta en otro banco y dar una orden permanente para pagarles lo que me queda de hipóteca. No me gustaría ser paranóico y pensar que detrás de esto hay motivos políticos, jeje. Guiño, guiño". 'Valtonyc' adjunta también la supuesta carta que le habría mandado la entidad.

Detenido en marzo de 2013 por agredir a un secretario de Nuevas Generaciones del PP en Mallorca, 'Valtonyc' fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, otro de calumnias e injurias graves a la Corona y un tercero de amenazas.

El rapero de 23 años, nacido en la localidad mallorquina de Sa Pobla,declaró hace unos días a los periodistas que seguirá "diciendo que los Borbones son unos mafiosos". 'Valtonyc', técnico informático que trabaja en una frutería, explicó que la canción del Rey se la encargó Pablo Iglesias para su programa de televisión "La Tuerca" con motivo de la semana de la república.