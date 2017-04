Rajoy presume de que España ya no está en la "indigencia"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sacado pecho este domingo de su obra de Gobierno, de la recuperación de la economía y del plan de inversiones en infraestructuras: "Ya podemos hacer algo más que cuando estábamos en la indigencia", ha dicho en su discurso de clausura del congreso del PP valenciano.



"Al menos creceremos al 2,5%, más que la UE, Alemania, Francia e Italia. Vamos a crear al menos 508.000 puestos de trabajo, vamos a dar 5.000 millones más que en 2016 para educacion y sanidad. Las prioridades son crear empleo, sanidad, justicia y dependencia. Ahora ya podemos hacer algo más que cuando estábamos en la indigencia", ha afirmado el presidente del Gobierno. Rajoy ha destacado que ahora la situación económica es mejor, y ha prometido que habrá más recursos para tomar medidas e invertir en infraestructuras. Como ejemplo ha asegurado que en esta legislatura se finalizarán varios trayectos del corredor Mediterráneo que pasan por la región, en concreto Valencia-Alicante en su totalidad y Castellón-Vandellós.

El presidente del Gobierno ha hecho también un repaso de las buenas perspectivas económicas que, según su Ejecutivo, tiene España. Se mostró optimista ante la posibilidad de llegar a un acuerdo en los Presupuestos generales como antes se hizo con el techo de gasto y subrayó como gran punto negro de esta legislatura que se tumbara el 'decreto de la estiba'. "Hay un tema que espero que pronto llegue la responsabilidad, no puede pasar que el parlamento de una de las naciones más importantes de europa le diga a un tribunal europeo que no está dispuesto a cumplir sus sentencias", ha remarcado.

REFERÉNDUM

Sobre la situación política de Cataluña, el presidente del Gobierno ha descartado poder incluir en la reforma de la Constitución la posibilidad de un referéndum sobre la independencia de Catalunya. "¿A quién se le ocurre que en la Constitución haya un procedimiento para liquidar la unidad de una nación? Eso lo había en tres países. En la URSS, en Yugoslavia y en Etiopía. Y no hago más comentarios. Y si quieren cambiarla que la cambien pero cumpliendo la ley", ha señalado. "Desconfiad de los adanes. De los que dicen que antes que llegaran ellos no había nada. La historia está ahí, no se puede discutir", ha añadido.

Rajoy también ha hablado de las negociaciones sobre el brexit y dijo que su principal preocupación son los intereses y derechos de los españoles y europeos que hay en el Reino Unido y de los británicos que residen en España, "que son muchos más", recordó. "Pero conviene recordar que todo el mundo es responsable de sus actos y sufre las consecuencias y no es lo mismo estar dentro que fuera de Europa y el que está dentro está muchos mejor que el que está fuera", ha subrayado.