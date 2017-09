Rajoy: "Nadie va a liquidar la democracia española"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este sábado en Valencia que el problema "más acuciante" al que se enfrenta en el inicio del curso político es el "golpe a la democracia española con el que un puñado de gente instalada en el extremismo pretende la voladura de la Constitución". Sobre el desafío independentista de Catalunya, Rajoy ha añadido que ese ataque a la democracia fracasará: "Buscan desafiar la ley pero no lo van a conseguir". El presidente del Gobierno ha reiterado que el Ejecutivo que preside hará cumplir la ley "con toda su fuerza, sin levantar la voz y sin entrar en enfrentamientos estériles, que es lo que pretenden, con moderación y proporcionalidad pero con total firmeza y determinación".

Govern secuestrado por radicales

En la clausura de la Interparlamentaria del Partido Popular en València, ha advertido de que el Govern de Catalunya "parece estar secuestrado por radicales" y ha mandado un mensaje directo "a los extremistas": "Mi obligación es gobernar y no estoy dispuesto a abdicar de ninguna manera. La ley va a prevalecer, vamos a preservar la unidad de España, que a nadie le quepa la más minima duda, vamos a garantizar el respeto a nuestro texto constitucional y nadie va a liquidar la democracia española", ha afirmado.

Contra la ley

Rajoy ha criticado tanto el referéndum que el Govern ha anunciado para el próximo 1 de octubre como el procedimiento que prevé para aprobar el miércoles una ley autonómica que le dé soporte. "No se puede convocar un referéndum privando al conjunto de los españoles de poder decidir, eso es liquidar la soberanía nacional y es ilegal. No se puede hacer el el referéndum del 1 de octubre cuando no está ni convocado. En un día pretenden convalidarlo, incluirlo en un orden del día en el que que no está, privando a la oposición de su derecho a enmendar y de ir al comité de garantías. En un día pretenden liquidar la soberanía nacional y la Constitución. No lo van a hacer, tengan la absoluta y total certeza", ha reiterado.

Constitución jurada

Rajoy ha recordado que todos los representantes institucionales han jurado o prometido la Constitución y que el hecho de que vayan contra ella "no sólo es un absurdo, es una estafa a la democracia que no se va a producir".

Dirigentes de la Generalitat

El presidente del Gobierno ha hecho también un llamamiento directo a los dirigentes de la Generalitat. "Sería bueno que los que están al frente de esta operacion desconecten de la insensatez, de la ilegalidad y de las amenazas de imponer y que hubiera una conexion con los catalanes sensatos y moderados, que son la inmensa mayoría", ha apuntado. Además ha dicho que "en sus manos está lo que pueda pasar en las próximas fechas".

Manifestación de Barcelona

En su discurso, ha hablado también de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils y dijo que el dolor "lo sentimos en España entera y así lo expresamos en la manifestación de Barcelona, pese a que una minoría fanatizada intentó impedirlo, ellos estuvieron a lo suyo, y nosotros estuvimos con las victimas y la libertad". Además ha afirmado que la receta para derrotar al terrorismo debe incluir la "unidad" de los demócratas, la colaboración entre los distintos países, adaptar las legislaciones a los nuevos métodos de los terroristas, poner coto a su financiación y apoyar a las víctimas.