Rajoy insiste en agotar la legislatura pero pide más estabilidad

La intención del Gobierno es agotar la legislatura, según reiteró hoy el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, pero en ese camino de estabilidad necesita la “responsabilidad” del resto de formaciones, especialmente PSOE y Ciudadanos. Así, el líder del PP ha cargado sobre ellos el fracaso del pasado viernes sobre el decreto de la estiba, que considera que daña el prestigio y la imagen de España, y por extensión la confianza de los inversores internacionales. “Para castigar al Gobierno no se puede jugar con cosas que afectan al crédito del país, es romper las reglas de juego”, ha dicho, resaltando que “uno de los parlamentos más importantes de Europa no puede votar en contra de una sentencia del tribunal europeo”.

Rajoy ha apelado al miedo a la situación económica y a la inestabilidad política de unas hipotéticas nuevas elecciones si, como ha dicho, los partidos de la oposición no se avienen a pactar “fijándose en el interés general y actuando con responsabilidad”. “Algunos aún no se han aprendido que solo tienen 85 diputados”, ha reprochado en clara alusión al PSOE y su puesto en la oposición, para subrayar a continuación que “pactar no es hacer lo que dice el Gobierno, sino poner en común las cosas y siempre defender el interés general”.



"QUE NO SE REPITA NUNCA"



En este sentido, el líder de la formación conservadora ha recordado que se han dejado atrás unos años muy duros, en los que se tomaron decisiones difíciles “pero sin las cuales no estaríamos aquí”, y que lo que toca ahora es perseverar en las reformas económicas para dejar atrás definitivamente la crisis y recuperar la posición de liderazgo dentro de la UE. Por eso, remitió al desconcierto que en el panorama internacional pueden provocar votaciones como la del pasado viernes en el congreso, cuando el PP no logró sacar adelante la reforma del sector de la estiba. Tras las elecciones del 2016, recordó, “la gente nos pidió pactar y dialogar para gobernar”, aseveró, “pero los pactos obligan a todos, a los que son gobierno y a quienes son oposición porque lo han querido”, sentenció. E insistió: “Espero que podamos arreglarlo y no se repita nunca, haré todo cuanto esté en mi mano, pero pido un poco de responsabilidad al resto, que también están obligados”.



DISOLUCIÓN DE ETA



Desde Málaga, donde ha clausurado el congreso autonómico del PP-A que ha reelegido líder a Juan Manuel Moreno Bonillo, Rajoy también se ha referido al “enésimo anuncio” de ETA, aunque ha pedido que dé un paso más allá de entregar las armas y “de paso, se disuelva”. Por si acaso, ha dejado clara que la postura de los conservadores no se mueve. “En este país ni se paga precio político por eso, se cumple la ley, que es la voluntad de la gente”.

Ya en clave puramente interna, el líder del PP ha destacado que los conservadores andaluces están en las mejores condiciones para “ganar las elecciones autonómicas y gobernar” en Andalucía después de casi cuatro décadas bajo las siglas del PSOE. A la previsible marcha de la actual presidenta andaluza, Susana Díaz, a Madrid si gana las primarias para liderar el PSOE, y el roto que abre en el partido en busca de un sucesor regional, ha sumado las buenas expectativas electorales en la comunidad, donde en 2012 hay ganó Javier Arenas aunque no pudo gobernar tras el pacto PSOE-IU. En 2016, recordó, el PP ya ganó en las nacionales, por lo que instó al partido a trabajar por la unidad bajo el mandato de Juanma Moreno pese a los conflictos en algunas provincias.