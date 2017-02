Rajoy evita hablar del plan contra el referéndum y dice que quiere diálogo

Ningún miembro del Gobierno central ha querido poner por ahora cara y ojos a los detalles del plan que los ministros de Mariano Rajoy han diseñado para evitar el referéndum de independencia que la Generalitat aspira a realizar antes del verano. No lo quiso hacer el jueves la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ni tampoco el viernes el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ni el presidente en una rueda de prensa que dio en Maltacon motivo de una cumbre europea. Todos intentaron demostrar que del único plan que quieren hablar es del de la 'operación diálogo'. "El Gobierno tiene dos prioridades: hablar y que se cumpla la ley […] No adelantaré acontecimientos ni diré lo que haremos o lo que dejaremos de hacer", declaró Rajoy.

El jefe del Ejecutivo subrayó que si las autoridades catalanas se saltan las normas "es imposible generar una convivencia razonable". El líder del PP apuntó que su Gabinete y el del 'president', Carles Puigdemont, están manteniendo "algunas conversaciones" para buscar una fecha y celebrar esa reunión que se va arrastrando desde hace meses. Según fuentes gubernamentales, parece complicado que esa cita pueda hacerse antes del congreso del PP, que se celebra el próximo fin de semana en Madrid.

SIN DESMENTIDOS

Pero pese a insistir en la mano tendida es difícil de olvidar --sobre todo para los independentistas y porque ningún miembro del Gobierno lo ha desmentido-- que el miércoles, la Moncloa quiso que corriera por los pasillos del Congreso que el Ejecutivo tiene todo preparado para impedir, esta vez sí, que se coloquen las urnas. Para ello, aseguraron fuentes del Gobierno, Rajoy está dispuesto a inclusoprecintar los colegios electorales. Esas fuentes se referían "a medidas coercitivas" que se podrían tomar desde el Ministerio de Educación, Presidencia e Interior para replicar a la vía unilateral del Ejecutivo catalán.

Ni siquiera el ministro portavoz y también titular de Educación, Méndez de Vigo, cedió un milímetro en las numerosas preguntas que le hizo la prensa tras el Consejo de Ministros sobre la ‘operación precinto’, como la ha bautizado Neus Munté. "El Gobierno no va a entrar en una dinámica de decir lo que haría en el caso de… Lo que quiere es convencer, razonar y explicar que se pueden acordar cosas, que se puede dialogar y que no hay que buscar unas soluciones que no estén contempladas en la ley", afirmó. A su juicio, "una inmensa mayoría de catalanes" quieren ese diálogo y por eso Rajoy tiene "la mano tendida" y practica una política de "invitación permanente" a dialogar.

AUSENTES DEL DEBATE

Por otra parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha mandado una carta al vicepresidente y 'conseller' económico, Oriol Junqueras, para pedirle que "a la mayor brevedad posible", le comunique el nombre del experto que ha elegido la Generalitat para que forme parte del grupo de estudio del nuevo modelo de financiación autonómica. El Gobierno catalán ha dicho hasta ahora que no quería estar representado directamente en ese grupo y que ya sería informado por el economista elegido por el Ejecutivo deBaleares.

El Consejo de Ministros del viernes próximo dará vía libre a esta comisión técnica con la que el Ejecutivo y las comunidades autónomas empezarán a revisar el modelo vigente de financiación.