Rajoy advierte a ETA de que no habrá cambios en política penitenciaria

Mariano Rajoy ha asegurado que el desarme de ETA no va a conllevar ninguna concesión por parte del Gobierno, que además no realizará ninguna acción para facilitar la entrega de las armas. El presidente español ha afirmado que no habrá cambios en materia penitenciaria ya que el alejamiento de los presos etarras de sus domicilios es una opción “justa", "democrática” y "respetuosa" con las víctimas del terrorismo. Incluso ha resaltado que esta estrategia ha demostrado ser “la más eficaz” para acabar con la organización terrorista, por lo que no tiene ninguna intención de modificarla.

Rajoy ha presidido en Vitoria la clausura del congreso del PP vasco, celebrado mientras el Gobierno vasco confirmaba que el lendakari Iñigo Urkullu informó personalmente al presidente español, el pasado martes, de los planes de desarme de ETA. La reunión se celebró en La Moncloa a solicitud del dirigente vasco, quien solicitó al Ejecutivo central que no obstaculizara la entrega de las armas. Sin embargo, por sus palabras de hoy cabe interpretar que Rajoy no facilitará de ninguna forma los planes de ETA para dar a conocer la ubicación de sus arsenales.

En su discurso, Rajoy ha explicado que los terroristas “ya saben lo que tienen que saber”, y ha reiterado que, aunque el desarme le parece “bien”, lo que de verdad tendría relevancia es “la disolución” de la organización.



SINTONIA CON FRANCIA



El líder del PP se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Francia también “aplicará la ley” con rigor sin hacer ningún tipo de concesiones a la banda terrorista. . En todo caso, queda por ver la actitud del gobierno galo ante los planes de la banda. Los geolocalización de los 'zulos' de la banda, ubicados en su gran mayoría en el País vascofrancés, se hará llegar el próximo 8 de abril a las autoridades francesas a través de un centenar de voluntarios civiles, que han solicitado que su acción no sea perseguida judicialmente.



REELECCIÓN DE ALFONSO ALONSO



La visita de Mariano Rajoy a Euskadi también ha servido para mostrar su sintonía con Alfonso Alonso, que ha sido ratificado como presidente de los populares vascos con un 94,96% de los votos de los compromisarios, en una votación en la que no tenía competencia. El presidente español ha aplaudido el reciente acuerdo firmado por Alonso con PNV y PSE para aprobar los presupuestos vascos, y ha resaltado que "ahora es el momento de pactar, en España y en el País vasco".

Por su parte, Alonso ha centrado su discurso en el terrorismo, y dirigiéndose a los padres de Miguel Ángel Blanco, el concejal asesinado por ETA, que se encontraban presentes en el congreso, ha trasladado el compromiso de los populares con las víctimas. Sobre el desarme de ETA, ha destacado que queda "mucho" para recuperar la convivencia y deslegitimar el terrorismo para que nadie "pueda torcer la memoria".