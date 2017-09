¿Quién es quién en la Esquerra Independentista?

Desde su nacimiento en el 2001, elección tras elección, la CUP se ha consolidado en las instituciones catalanas y, aunque muchos reconocen sus alegatos, pocos pueden identificar sus raíces. Menos aún con el laberinto de fusiones y escisiones de distintas organizaciones que la han precedido y aupado hasta convertirse en una fuerza decisiva de la política catalana.

La construcción del movimiento

El nacimiento del Partido Socialista de Liberación Nacional (PSAN) en 1968, escindido del Frente Nacional de Cataluña (FNC), da una vuelta de tuerca a lo que había sido el independentismo hasta entonces. De hecho, fue esta nueva formación la que incorporó la estrella roja y el triángulo amarillo a la 'estelada' azul, para distanciarse de sus compatriotas y defender al unísono la "liberación nacional y social". La primera crisis del partido, en 1974, se zanja con una escisión interna y dos nuevas coletillas: el PSAN–provisional y el PSAN-oficial.

El PSAN-provisional, pese a ser más minoritario, será el que vertebrará el movimiento que dará a luz a la Esquerra Independentista. Desde 1974, sus militantes teorizan sobre la organización de lo que se conocerá como Movimient Catalán de Liberación Nacional (MCAN), que aglutinará al poco tiempo distintas organizaciones de carácter nacional-popular en base a un mismo proyecto político articulado por sectoriales. A partir de 1979 este movimiento actúa como frente de oposición al régimen del 78 (nace entonces Terra Lliure) y crea sindicatos de trabajadores, organizaciones de jóvenes y de estudiantes.

En 1984 aparece el Moviment de Defensa de la Terra (MDT), como organización unitaria del independentismo, que se escinde en 1987. Una parte da paso a la fugaz AUP en 1993, mientras que la otra, Catalunya Lliure, se disuelve en 1996. Muchos de sus militantes entran en ERC, y otros forman en 1995 la Plataforma per la Unitat d'Acció, que en julio del 2000 se disuelve para dar paso a Endavant.

Ante la proliferación de 'casals populars' durante esta época, apuestan por zanjar esta atomización y revertir la tendencia. Las organizaciones estudiantiles y juveniles son las primeras fusionarse y nace la Alternativa Estel y la Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans (CEPC) -que fundarán conjuntamente el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) en el 2006-, así como Maulets y la Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra Independentista (CAJEI), que se juntarán en el 2012 y surgirá Arran.

¿Pero cuál es el panorama actual de este movimiento político? ¿Qué organizaciones lo configuran?

Alerta Solidaria (AS)

Formada mayoritariamente por abogados, desde el 2000 Alerta Solidària es la organización "antirrepresiva" que pone a disposición de sus militantes formación, asesoramiento y representación judicial y política. Organizan campañas públicas para denunciar casos de vulneración de derechos de los militantes, así como de colectivos y personas afines. Estos letrados han defendido a personas detenidas en protestas como la huelga general del 29 de marzo del 2012 o las protestas de Can Vies.

Arran

Esta organización se ha situado recientemente en el panorama mediático por sus acciones contra el turismo masivo. Muy activos en las calles, desde Arran denuncian la falta de espacios de reunión para crear proyectos colectivos, el elevado paro juvenil y las dificultades para acceder a la vivienda. Su objetivo es "construir el movimiento juvenil", es decir, aunar jóvenes para que se organicen en asambleas de pueblos y ciudades de todo el territorio de los Països Catalans, su marco de referencia. Su actual portavoz es Mar Ampurdanès.

Candidatura de Unidad Popular (CUP)

La CUP actúa como la rama institucional que congrega las demandas del movimiento en asambleas populares. Su apuesta por la "lucha municipal" se reactivó con el cambio de siglo, cuando una Esquerrra Independentista renovada respecto a los años 80 es capaz de crear cada vez más candidaturas municipales. Desde el 2003 hasta el 2015 multiplican su presencia municipal con concejales, pero no dan el salto al Parlament hasta el 2012, arropados por distintas organizaciones de izquierda anticapitalista e independentista. Con 21 alcaldías, la CUP gestiona municipios en los que viven un total de 576.421 personas. La mitad de los 10 diputados del Parlament tienen el carnet de la CUP: Benet Salellas, Eulàlia Reguant, Joan Garriga, Sergi Saladié y Gabriela Serra.

Coordinadora Obrera Sindical (COS)

La Coordinadora Obrera Sindical (COS) es una de las organizaciones más antiguas del movimiento. Esta sectorial presta asesoramiento laboral y sindical y denuncia casos de precariedad y vulneración de derechos laborales. Su objetivo es desmarcarse de los sindicatos tradicionales y apostar por la "combatividad". Han apoyado reivindicaciones como las "falsas cooperativas" del sector cárnico, han incidido en las huelgas de TMB y han denunciado a varias cadenas de comida rápida "por explotación laboral".

Endavant

El objetivo de esta organización política traza la voluntad de fortalecer la vinculación de los movimientos sociales con la "liberación nacional". Uno de sus principios irrenunciables es que las organizaciones "prioricen" las luchas populares y que la Esquerra Independentista no se aboque a un "frente institucional", por lo que insisten en la necesidad de no dejar que estas eclipsen el movimiento popular construido de base. La gran cara visible de Endavant es Anna Gabriel y también milita este colectivo el diputado Carles Riera.

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

Con representación en universidades y institutos, el Sindicato de Estudiantes del los Países Catalanes (SEPC) actúa como el "agente sindical estudiantil". Sus consignas apelan a una educación "pública, popular, feminista, de calidad y en catalán" y su tarea consiste en la "organización y movilización" del alumnado para que "tome consciencia de sus derechos". Aliados necesariamente con las asambleas de las distintas facultades e institutos, su portavoz se enorgullece de haber conseguido parar el conocido decreto 3+2 (3 años de grado y 2 de máster), ya que el Parlament aprobó en mayo del 2016 una moratoria sobre su aplicación, a raíz de una moción presentada por la CUP.

Nuevas organizaciones

Aunque no forman parte de la Taula de l’Esquerra Independentista (TEI), el máximo órgano de coordinación, hay otras organizaciones políticas que inciden en este movimiento. Una de ellas es Poble Lliure, heredera del MDT, que se creó en el 2014 y de la que forma parte el diputado Albert Botran. "No nos consideramos una corriente interna, somos una organización independiente que apuesta institucionalmente por la CUP", reivindica uno de sus portavoces, por lo que no ven "necesario formar parte del movimiento".

Po otra parte, en el 2016 se sucedieron escisiones de Arran en distintas Assemblees de Joves per la Unitat Popular (AJUP) debido, principalmente, a la confrontación de estrategias y alianzas a la hora de encarar el 'procés' soberanista.